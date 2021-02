“Bouquet Festival di Sanremo 2021”, il secondo classificato è del Foggiano

(STATOQUOTIDIANO, ore 11). Torremaggiore, 23 febbraio 2021. “Perché i sogni più belli sono quelli che si avverano“, ripete con gioia Mario Garofalo, nativo di Torremaggiore. È un ragazzo pieno di entusiasmo che, circa un anno fa, si ripromise di riuscire a realizzare un sogno. E così, con un impegno “costante e smisurato“, come lui stesso lo definisce, ha impiegato tutte le sue forze ed energie per realizzarlo.

Una sorta di patto con il proprio essere intellettivo… sì perché Mario è un giovane dotato di una passione fortemente creativa ed i suoi fiori la raccontano.

Belli, profumati, setosi, semplici ed annodati come pensieri fantasiosi fluttuanti in un campo primaverile. Ma tornando al Concorso a cui ha partecipato, giunto alla quinta edizione, esso si è svolto il 19 febbraio a Villa Ormond di Sanremo.

Quindici sono stati i fioristi partecipanti (provenienti da varie Regioni) che si sono sfidati per realizzare due bouquet: “La Primavera” e “L’Estate“, sul tema “Tornerà a splendere il sole“.

Il vincitore è entrato a far parte dell’equipe dei maestri floreali, ovvero quelli che sono chiamati a realizzare i bouquet che omaggeranno gli ospiti e gli artisti del Festival (2-6 marzo), giunto quest’anno alla 71esima edizione.

Il primo posto è andato al fiorentino Francesco Innocenti.

Il secondo a Mario Garofalo di Torremaggiore, mentre il terzo a Pasquale Carrella, di Pellezzano (Salerno).

I fioristi hanno realizzato delle vere e proprie opere d’arte esaminate con cura da un’attenta e qualificata giuria.

L’evento è stato organizzato da Amaie Energia e Servizi srl – Mercato dei Fiori e Comune di Sanremo, con la direzione tecnica delle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua.

Si è trattato di un concorso abbastanza difficile ed impegnativo e Mario Garofalo, come tutti, era ad attenderne con ansia sia la partecipazione che l’esito.

“Oggi è un giorno speciale“, dichiara Mario appena conclusasi la gara.

“Dopo aver sostenuto le due prove previste dal regolamento, la giuria d’onore e la commissione tecnica mi hanno assegnato il secondo posto assoluto! Vivo questo momento con grandissima gioia. Ringrazio tutti gli amici ed i conoscenti per l’affetto ed il sostegno che in questi giorni mi hanno regalato. Se è pur vero che la strada che prendiamo è la strada che ci porterà verso ciò che diventeremo, questa strada la percorrerò sempre col sorriso sulle labbra poiché avrò sempre dalla mia parte, l’amore per questa grande passione!“, esulta il talentuoso ragazzo e non possiamo che augurargli di continuare a deliziare e a sorprendere con le sue incantevoli, uniche ed originali composizioni.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Torremaggiore 23 febbraio 2021