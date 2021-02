Calcioscommesse, assoluzione piena per Beppe Signori

Foggia, 23/02/2021 – ( sportpress24) L’ex calciatore era imputato nello scandalo del Piacenza, squadra in cui ha iniziato la sua carriera, riguardo il regolare svolgimento della sfida tra i biancorossi e Padova terminata 2-2. Un risultato che secondo l’accusa era già stato concordato dal finanziamento di Signori e altre 4 persone, definite “singaporiani”. L’ex calciatore del Foggia, Lazio e Bologna aveva subito la radiazione dal mondo del calcio dopo la sentenza della Giustizia Sportiva. Ha sempre respinto le accuse, e stamattina è arrivata l’assoluzione che spera possa farlo tornare nel mondo calcistico.“Dopo 10 anni è finita, anche se io e il mio avvocato non avevamo mai avuto dubbi sulla mia innocenza. In qualche modo vengo ripagato, giustizia parziale è stata fatta, perché comunque questi anni non me li restituirà più nessuno, è una rivincita e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Io ho fatto tutto questo per essere riabilitato a livello sportivo. E’ una prima vittoria, spero che ne arrivino altre”, ha dichiarato Beppe Signori fuori dal tribunale al termine del processo. (sportpress24)