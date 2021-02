Festa di studenti foggiani e baresi a Roma: 15 giovani sanzionati

Roma, 23/02/2021 – (ilcorrieredellacittà) Una vera e propria festa tra studenti come se il Covid non esistesse. In barba a ogni divieto per arginare la diffusione del virus, 15 ragazzi – tutti studenti universitari fuori sede (residenti a Caserta, Napoli, Foggia, Bari) – hanno organizzato un party in via Panaro, nel quartiere Trieste della Capitale, in un’abitazione al primo piano di un edificio. La segnalazione agli agenti del II Distretto Salario- Parioli è arrivata a 00.15 di ieri: sul posto sono intervenuti i poliziotti che, una volta all’interno dell’appartamento, hanno identificato e sanzionato i 15 ragazzi, tutti classe 2000. (ilcorrieredellacittà)