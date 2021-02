Foggia, i ristoratori occupano la Camera di Commercio

Foggia, 23/02/2021 – (foggiatoday)Una trentina di ristoratori, questa mattina, dalle 8.30, hanno bloccato l’ngresso della sede foggiana, impedendo ai dipendenti di entrarvi. Hanno chiesto di poter parlare con l’assessore regionale al Bilancio e vice di Emiliano, Raffaele Piemontese. Avrebbero organizzato e messo in piedi la protesta per la richiesta del Durc applicata all’erogazione dei ristori per il quale il 16 febbraio era stato aperto un bando dalla Regione Puglia destinato alle imprese che sono state costrette a rimanere chiuse nella settimana tra l’8 e il 14 dicembre 2020, con l’estensione della zona arancione a 20 comuni delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e di Bari. (foggiatoday)