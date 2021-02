Foggia, ragazzini lanciano sassi su autobus di linea

Foggia, 23/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Sassaiola da parte di un gruppo di ragazzini l’altra sera a Foggia contro un autobus della linea notturna dell’Ataf – l’azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano in città.

Il conducente è rimasto illeso. L’autobus era vuoto al momento della sassaiola.

Le pietre hanno infranto il deflettore del mezzo. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto l’autobus stava percorrendo la zona del Comparto Biccari quando giunto all’altezza di via Latorre un gruppo di adolescenti, (2-3 secondo alcuni testimoni) ha lanciato alcune pietre contro il veicolo in corsa. Indagini in corso da parte delle forze di polizia. (gazzettamezzogiorno)