Manfredonia, contraddizioni del “lockdown” della scuola: ragazzi più assembrati di prima

Manfredonia, 23/02/2021 – Come è noto da ieri è entrata in vigore l’ennesima ordinanza sulla scuola firmata dall’amministrazione Emiliano: tutti a casa salvo necessità particolari.

Le intenzioni, condivisibili, sarebbero di impedire un’ennesima esplosione di contagi di Covid-19, specie ora che si continua a parlare di “variante inglese”, un ceppo mutato del virus che ha grossomodo la stessa letalità del comune Coronavirus ma presenta una maggiore capacità di diffusione, specie tra i giovani.

Detto questo a cosa potrebbe servire chiudere le scuole per altre 2 settimane? Ieri a Manfredonia, nella centralissima piazza Duomo, in molti hanno potuto assistere a una partitella tra ragazzi a calcio. Erano almeno una ventina o più che si contendevano un pallone a strettissimo contatto, naturalmente senza mascherina, praticamente impossibile da indossare per chi pratica sport aerobico intenso, figuriamoci per dei ragazzini. Scene del genere sono frequentissime nei campetti, specie in zone decentrate, ma anche in qualsiasi piazza centrale permetta giochi tra ragazzi.

L’assenza di scuola, dove esiste comunque un maggior controllo sulle misure di contenimento di diffusione, si traduce troppo spesso in un “liberi tutti” con i ragazzi che hanno molte più occasioni per aggregarsi, non avendo il problemi di andare a scuola e fare i compiti. Chiudendo le scuole le istituzioni regionali scaricano semplicente il problema del contagio al mittente, vale a dire genitori alle prese con il lavoro, e che non hanno spesso la possibilità di affidare i figli a baby-sitter costose o ai parenti. Tutti aspetti che costituiscono comunque una ulteriore possibilità di contagio. Chi poi passeggia nelle zone centrali assiste periodicamente a tanti cattivi esempi da parte di adulti che dovrebbero essere di esempio per i ragazzi.

Due parole poi è il caso di spenderle in merito alle vaccini.

Giustissimo vaccinare tutto il personale scolastico ma a cosa servirebbe chiudere due settimane? Il vaccino usato per chi opera nella scuola, vale a dire AstraZeneca, è raccomandato solo fino ai 55 anni. Quindi quasi la metà del personale non è vaccinabile al momento. Aggiungiamoci pure che per il richiamo (che assicura una completa immunità) è necessario attendere altre 12 settimane.

Paradossale come una Regione in zona gialla e con i contagi in calo (dato riferito alle ultime settimane in Puglia) decida di chiudere per un lasso di tempo che non cambia assolutamente niente in termini di vaccinazione o curva di contagi. Al massimo assicura solo che ci siano molte più occasioni di aggregazione, basta vedere cosa succede praticamente ogni giorno in corso Manfredi, e non solo per i più giovani.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 23 febbraio 2021