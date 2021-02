(STATOQUOTIDIANO – RADIOMANFREDONIACENTRO, ore 21). Manfredonia, 23 febbraio 2021. Oltre alla rapina in viale Aldo Moro, ai danni di una rivendita di tabacchi, un’altra irruzione in un’attività commerciale a Manfredonia è avvenuta in serata ai danni dell’attività commerciale “Deterpiù“. Al momento non è ufficiale la sede della stessa attività.

Ad agire due giovani. Non risultano feriti. Asportati 500 euro. Seguono le indagini gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia.