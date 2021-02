Manfredonia, Viale dei Martiri: “Da almeno un anno, spreco di migliaia di litri d’acqua al giorno!”

https://www.facebook.com/radiomanfredoniacentro/videos/1082001802304860

L’acqua è un bene prezioso ed è, notoriamente, condizione essenziale per la vita.

Infatti il nostro corpo è composto d’acqua per la maggior parte di esso e dall’acqua dipende la nostra salute e la vita di tutto il nostro pianeta.

L’acqua potabile non è una risorsa inesauribile e illimitata, pertanto deve essere preservata ed utilizzata in primo luogo per le esigenza primarie: bere, cucinare, lavare; e soprattutto non deve essere sprecata. Ebbene, in viale dei Martiri in Manfredonia, al di sotto del piano stradale, vi è una conduttura di acqua che, essendo lesionata, da almeno un anno, disperdere migliaia e migliaia di litri di acqua potabile al giorno.

A nulla sono valse le numerose segnalazioni dei cittadini residenti in loco, inviate all’Acquedotto Pugliese, finalizzate ad ottenere la riparazione delle conduttura.

Ormai si è formato un ruscello di acqua potabile che si disperde nella campagna circostante mentre il contatore dell’acquedotto segna metri cubi di acqua che non essendo usufruiti da alcun utente, costituiscono una perdita economica.

La speranza, tuona un cittadino, è che vengano prese in considerazione le nostre numerose segnalazioni e tempestivamente riparata la conduttura, per attualizzare proprio lo slogan del Acquedotto Pugliese che così recita: “Acqua da amare” insieme per dare valore al bene più prezioso.

Antonio Castriotta