PD Manfredonia a commissario Piscitelli “Assumere LSU a tempo indeterminato”

Manfredonia, 23/02/2021 – “Il rinvio delle elezioni amministrative, disposto dalla ministro dell’Interno Lucia Lamorgese, non può e non deve fermare la riflessione sul futuro della città. Motivo per cui una delegazione del Partito Democratico cittadino ha incontrato il commissario prefettizio di Manfredonia, dott. Vittorio Piscitelli.

Abbiamo ribadito che, per noi i temi dell’educazione alla legalità, della trasparenza nelle scelte amministrative, lavoro, dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali e della razionalizzazione della macchina amministrativa anche nell’ottica di intercettare le risorse del Recovery fund sono cruciali nella nostra idea di città, fulcro della nostra agenda politica.