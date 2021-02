‘Priorità alla scuola’: “Schiaffo del Tar a Emiliano, domani saremo in piazza”

Il Tar Puglia sospende l’ordinanza del presidente della Regione che aveva imposto la Dad per tutte le scuole.

Il giudice l’ha ritenuta non coerente con la classificazione della Puglia in zona gialla, quindi il provvedimento ripristina il Dpcm. “Pur subendo l’ennesimo schiaffo dal Tar – scrive il movimento ‘Priorità alla scuola, sezione Puglia- Michele Emiliano continua a fare la guerra alla scuola annunciando già un’altra ordinanza. Il tutto a discapito di chi ogni giorno vive la scuola, non sapendo cosa accadrà all’indomani a causa di una classe dirigente dilettante ed incompetente”.

Ma non vogliono cadere nel tranello di una guerra a suon di ordinanze e ricorsi al Tar e, per questo, confermano per domani la manifestazione regionale. “Domani saremo in piazza per verificare l’effettiva esistenza di un piano vaccinale anche per il personale scolastico, per presentare noi questa volta un Piano d’azione per una scuola solidale e pubblica, fuori dalle logiche del mercato”.

Vari i punti delle richieste: il ripristino di una capillare rete di sanità pubblica territoriale, l’assunzione del personale medico e socio-sanitario in pianta stabile, la riduzione del numero di alunne e alunni per classe, il recupero delle strutture pubbliche e private inutilizzate, la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, assunzione di docenti, piano trasporti, acquisto di bici.

Nel frattempo “si attivino interventi per tamponi e test rapidi gratuiti per studenti, docenti e tutto il personale scolastico, il ripristino di una corretta vigilanza sanitaria scolastica, con dotazione, per ogni scuola di un ambulatorio con medico e/o infermiere, l’introduzione di didattica per l’educazione alla gestione collettiva della cura e della salute preventiva. Perché la scuola si-cura, non si chiude”.