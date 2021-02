Condividendo la richiesta dell’A.a.s.s. (Associazione autisti soccorritori italiani) il sindaco di Foggia propone l’intitolazione di un’area cittadina, parco o strada, agli operatori sanitari o volontari deceduti a causa del Covid -19.

La delibera di giunta è stata approvata il 12 febbraio. L’area identificata per la titolazione è quella antistante all’ospedale Colonnello D’Avanz. Sarà denominata “Slargo Operatori Sanitari e Volontari vittime del COVID19”. Dopo l’approvazione del Prefetto, l’ufficio Toponomastica potrà effettuare le modifiche.

Il 20 febbraio è stata celebratala 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒂 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒗𝒊𝒅-19 e anche in provincia sono partite alcune iniziative.

A Biccari, il prossimo 18 marzo, sarà piantato il primo albero del “Bosco della memoria”, iniziativa ideata dall’associazione Comuni virtuosi e adottata dal comune di Bergamo. Sarà un tiglio il primo albero ad essere piantato, direttamente dal tetto della Puglia, il Monte Cornacchia. “L’idea di fondo- dice Mignogna riprendendo le parole del coordinatore Comuni virtuosiMarco Boschini- è quella di creare un luogo vivo, altamente simbolico, capace di accogliere la memoria e al contempo costruire uno spazio di comunità, dove realizzare iniziative culturali, didattiche e ricreative”.

Dopo un anno di pandemia e l’anniversario del 20 febbraio scorso, si moltiplicano le iniziative per non dimenticare quello che è avvenuto in Italia contro un virus contro cui continua a combattere il mondo.