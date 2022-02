Beccati pescatori di frodo alle Isole Tremiti, sequestrati 4mila ricci di mare

FOGGIA, 23/02/2022 – Blitz in mare della guardia di finanza alle Isole Tremiti: gli operatori della motovedetta della ‘Polizia del Mare’ hanno, infatti, intercettato quattro pescatori sportivi intenti a raccogliere ricci di mare, nelle acque antistanti l’Isola di San Domino.

L’attività del R.O.An. di Termoli si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi volti al contrasto della pesca di frodo e alla tutela dell’ambiente marino. Bloccati, quindi, i pescatori di frodo: a loro è stata irrogata una sanzione amministrativa, oltre al sequestro dell’attrezzatura e del pescato, più di 4.000 ricci, che sono stati rigettatati in mare in quanto ancora vivi.

L’operazione delle fiamme gialle, fa il paio con una analoga attività condotta la scorsa settimana, che ha impedito la commercializzazione in frode di circa tre quintali di ‘Paracentrotus lividus’, la cui raccolta è consentita nel massimo di 50 esemplari al giorno. La salvaguardia dell’area marina protetta delle Isole Tremiti, rientra in quelle attività poste in essere dalla Finanza allo scopo di prevenire e reprimere le condotte che deturpano le bellezze dei fondali marini, contrastare il mercato illecito delle specie protette nonché tutelare la salute pubblica.