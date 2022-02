Blocco tir, panificatori Monte Sant’Angelo “Non potremo più produrre pane”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 23/02/2022 – “Alla cortese attenzione Prefetto Carmine Esposito.

In qualità di presidente associazione panificatori di Monte Sant’Angelo segnaliamo alla Vostra attenzione che la nostra categoria di panificatori non potrà più produrre pane e altri generi di prima necessità per via del blocco Tir delle materie prime, quali farina, semola e altri generi abbiamo un autonomia di 48/72ore. Segnalando anche il blocco su arterie stradali dei nostri furgoni che trasportano il pane tutte le mattine.

Il pane di Monte Sant’Angelo viene esportato principalmente nella città di Foggia,San Severo, San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Cerignola e in tanti centri dell’Italia centrale. Questo per SEGNALARE alla Signoria Vostra l’attenzione massima per evitare disagi sociali quali l’approvvigionamento di beni di prima necessità, quali Pane e altri prodotti​ della Panificazione! In attesa di ricevere notizie in merito vi inviamo cordiali saluti. Con ossequi”.

Donato Taronna Associazione panificatori Monte Sant’Angelo