Caro benzina, Masi: “Ascoltiamo il grido d’aiuto degli autotrasportatori”

ROMA, 23 FEB – “La crisi che stiamo attraversando e la crescita del costo del gasolio sta generando forti disagi agli autotrasportatori. In molte città, compresa la mia Altamura, si stanno mobilitando per chiedere un sostegno allo Stato. Il loro grido d’aiuto non può rimanere inascoltato”. Così Angela Masi, portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione Attività Produttive alla Camera.

“A causa dei rincari – prosegue – alcuni autotrasportatori preferiscono tenere fermi i mezzi. Ma questa è una situazione che non possiamo permettere: vorrebbe dire bloccare la logistica, bloccare i nostri settori produttivi e la nostra economia. Coldiretti ci dice che l’85% delle merci viaggia su strada: vorrebbe dire avere danni incalcolabili.

Già nel dl Milleproroghe siamo intervenuti, grazie al lavoro dei colleghi Carmela Grippa ed Emanuele Scagliusi, in favore del settore per arginare la cronica mancanza di autisti, facilitando l’ottenimento delle patenti, soprattutto per i giovani. Adesso bisogna intervenire subito per contrastare gli effetti del caro benzina. I colleghi del m5s stanno chiedendo alla commissione trasporti di ascoltare con urgenza il settore e auspico che, già nel decreto Sostegni ter o nei decreti che si stanno approvando nei consigli dei ministri, si possa dare una risposta concreta a questi lavoratori”, conclude Masi.