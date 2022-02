Caro gasolio, anche pescatori di Manfredonia in protesta a Civitavecchia

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/02/2022 – (civonline) Il caro-gasolio è solo l’ultimo dei problemi a cui devono fare fronte i pescatori. Ma è quello che oggi rischia di far saltare il banco.

Perché la categoria, a queste condizioni, non riesce più ad andare avanti. La pesca, che esce già da un periodo piuttosto difficile, dovuto all’emergenza pandemica che non ha risparmiato neanche questo settore, oggi si trova a fare i conti con prezzi arrivati alle stelle. “Oggi il settore rischia di essere in via di estinzione” tuona Salvatore Cicatello, presidente della Cooperativa di pesca Marinai e Caratisti di Civitavecchia, porto che sabato pomeriggio ha ospitato un incontro al quale hanno preso parte colleghi di Fiumicino, Anzio, Civitanova Marche, Castiglione della Pescaia, Santo Stefano, Manfredonia, Gaeta, Terracina, per affrontare le problematiche del settore.

Fonte: unimpresa

“Se continuiamo così – hanno aggiunto i pescatori, alla Darsena Romana, davanti ai loro pescherecci – queste imbarcazioni tra qualche anno non ci saranno più”. E in effetti, come spiegato dallo stesso Cicatello, “oggi il gasolio è arrivato a circa 0,80 euro – ha spiegato – ma c’è differenza tra porto e porto, c’è chi lo vende a 0.75 e chi a 0.85″. (civonline)