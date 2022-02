Consigli su come scegliere il miglior Casinò Online in Svizzera

Sei un giocatore svizzero e non sai come orientarti nel mondo dei Casinò Online? Non sei sicuro che la piattaforma che hai scelto sia completamente sicura ed affidabile? Non preoccuparti, siamo qui per questo.

In questo articolo andremo a fornirti alcuni preziosi consigli su come scegliere il miglior Online Casino in Svizzera, oltre che ad indicarti i principali fattori da tenere in considerazione durante la tua scelta.

#1: Assicurati di scegliere un Casinò Online regolamentato e legale

Per chi non lo sapesse, la Svizzera ha aperto le sue porte al gioco d’azzardo online soltanto nel 2018. Tuttavia, il Comitato Svizzero ha deciso di creare una regolamentazione molto ferrea e severa, in modo da garantire ai giocatori un’esperienza di gioco quanto più sicura ed affidabile.

Proprio per questo motivo, il primo consiglio che vogliamo darti è quello di selezionare un Casinò Online che sia direttamente licenziato dalla CFMJ (Commissione Federale delle Case da Gioco).

Nel caso invece tu voglia iscriverti su un Casinò Online straniero in Svizzera, dovrai assicurarti che la piattaforma scelta sia regolamentata e licenziata da un’Autorità riconosciuta, come la Master License rilasciata dal Governo di Curacao o la MGA (rilasciata dal Governo di Malta).

#2: Osserva quali fornitori di software per il gioco d’azzardo sono state scelte

Questo punto è, statisticamente parlando, molto sottovalutato dai giocatori d’azzardo online. Le software-house sono aziende che progettato, programmano e forniscono varie attività per i Casinò Online.

Viene da sé che una piattaforma di gioco d’azzardo online che decide di servirsi dei migliori fornitori di giochi presenti sul mercato, molto probabilmente riuscirà ad attirare più giocatori, andandosi a posizionare tra le migliori scelte di queste ultime.

Detto ciò, prima di iscriversi su un sito web di questo tipo, osserva molto attentamente quali fornitori di software per il gioco d’azzardo sono presenti, se sono nomi rinomati e conosciuti, oppure se si tratta di piccole aziende semi-sconosciute.

Questo punto potrebbe fare la differenza tra un gioco divertente e sicuro, ed un gioco mediocre e non riconosciuto.

#3: Affidati alle recensioni online ed ai giudizi degli utenti

Chi meglio di chi ha vissuto in prima persona un’esperienza può fornire un giudizio (più o meno oggettivo) sulla qualità complessiva di un Casinò Online?

Così come cerchiamo quotidianamente recensioni e giudizi sui prodotti che siamo intenzionati di acquistare, lo stesso vale per la scelta di un sito di giochi da Casinò Online in Svizzera.

Potrai, come primissima cosa, sfogliare varie guide e recensioni online, come le nostre, grazie alle quali potrai farti un’idea complessiva di cosa aspettarti da una determinata piattaforma.

Per chiudere questo cerchio, ti potrai inoltre servire delle opinioni rilasciate direttamente dai giocatori iscritti, che ti consentiranno di porre l’accento sui principali vantaggi e svantaggi del sito web in questione.

#4: Leggi molto attentamente i Termini & Condizioni

Molto probabilmente per la maggior parte dei lettori staremmo dicendo una cosa senza senso, ma i Termini e Condizioni vanno letti sempre, in quanto forniscono le informazioni più importanti sull’utilizzo della casino.

Da questo documento potrete scoprire se sono previsti costi e commissioni, quale è il payout dichiarato del Casinò Online, oppure in quali occasioni potrete aprire una disputa contro la piattaforma.

Va da sé che questi T&C sono molto utili anche nel caso in cui vogliate sfruttare un Bonus o Promozione, dal momento che scoprirete se è valida solo dopo aver depositato una cifra precisa, con quale metodo di pagamento, e quali sono i requisiti di scommessa da soddisfare per convertire il bonus in reale e quindi prelevabile.

Conclusioni

È arrivato il momento di tirare le somme di quanto detto in questo nostro breve articolo.

La Svizzera ha consentito il gioco d’azzardo online soltanto dal 2018, e per questo motivo è normale trovarsi un attimo disorientati durante la scelta del miglior Casinò Online di questo Paese.

Abbiamo cercato di fornirti i consigli più preziosi e principali per aiutarti nella tua decisione, e speriamo che ti siano di aiuto per garantirti un’esperienza di gioco senza eguali.

Non ci resta altro che augurarti buon divertimento e, soprattutto, buona fortuna. (nota stampa).