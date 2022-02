Curriculum vitae, qual è il formato da preferire?

Anche nel 2022 il formato europeo rappresenta il modello a cui fare riferimento per la stesura di un curriculum.

L’Europass, nello specifico, è la soluzione più indicata grazie alla sua semplicità: un modello standardizzato e proprio per questo di facile fruizione, grazie a cui è possibile trovare senza difficoltà ogni informazione di cui si possa aver bisogno per una approfondita valutazione. Questo non vuol dire che altri modelli di curriculum non siano efficaci, ovviamente: quel che conta è che siano il più possibile ordinati e garantiscano la massima chiarezza.

I consigli per redigere un cv perfetto

In un curriculum ideale, devono essere riportati tutti i dati anagrafici più importanti. non bisogna mai dimenticare di fornire l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali secondo la normativa in vigore. Per quel che concerne l’indicazione delle esperienze professionali svolte e di quelle formative, gli esperti raccomandano di riportarle in ordine cronologico, meglio se con l’ordine cronologico inverso: il che vuol dire segnare per prima l’esperienza più recente e poi andare a ritroso. Di certo il curriculum Europass è un formato versatile, ideale anche e soprattutto quando si ha in mente di andare a lavorare all’estero visto che è molto conosciuto in tutta Europa. Qualunque datore di lavoro che riceva un cv di questo tipo non farà fatica a consultarlo e a capirlo.

Curriculum vitae europeo: tutto quello che c’è da sapere

In un cv di formato europeo il modello è già pronto e deve solo essere riempito. In che modo? Semplicemente fornendo le informazioni relative al percorso di istruzione che si è seguito e alla formazione personale, per poi indicare le esperienze di lavoro svolte e, ovviamente, le capacità professionali e personali. Una volta che il cv è stato terminato, basterà poco per personalizzarlo a seconda dei datori di lavoro a cui lo si invierà. Un formato simile è decisamente schematico, ma non si può certo dire che questo sia un problema, anzi: soprattutto i candidati più inesperti hanno l’opportunità di usufruire di questo tipo di soluzione senza dover impazzire nella costruzione di un cv ad hoc. Certo è che a volte il formato europeo non è idoneo a una descrizione efficace di qualunque tipo di profilo o di percorso professionale.

La formattazione

Un aspetto decisivo per tutti i modelli di curriculum vitae da utilizzare è quello che riguarda la formattazione: quindi, la scelta delle dimensioni dei caratteri e del font e la struttura del testo: titoli, sottotitoli, paragrafi, parti importanti del testo evidenziate in grassetto, ecc. I dati anagrafici dovrebbero essere scritti in bold con un carattere 13 o al massimo 14, mentre per il resto va bene il carattere 12. Non vanno bene, invece, font con dimensioni minori di 11, perché questo comporterebbe una maggiore fatica per chi andrà a leggere il cv. Ovviamente neppure i caratteri di dimensioni troppo grandi vanno bene, perché ne scaturirebbe l’impressione che non si ha niente da scrivere e si sia cercato solo un espediente per riempire le pagine.

Qual è il carattere giusto per scrivere un cv

Non esiste un carattere migliore di tutti gli altri per la redazione di un cv, ma di certo ce n’è uno che tutti gli esperti sconsigliano di usare: il Comic Sans, che non va bene nemmeno se si è dei grafici. Chi pensa che in un cv si debbano usare effetti grafici chissà quanto stupefacenti, dunque, è fuori strada: quasi sempre conviene rimanere sul classico. Anche in questo caso, è bene mettersi nei panni di chi dovrà leggere il curriculum, magari di fretta: il font deve essere il più possibile semplice e intuibile, per non allungare in maniera inutile il tempo di lettura. È questo il motivo per cui, per esempio, il corsivo non dovrebbe mai essere utilizzati. Tra i classici font più apprezzati ci sono Calibri, Arial e Times New Roman.

Come fare per rendere il curriculum più leggibile

Sono tanti i piccoli ma semplici accorgimenti a cui si può ricorrere per migliorare la leggibilità di un curriculum. Per esempio, vale la pena di inserire uno spazio fra i paragrafi, in modo da dare vita a blocchi che permettono di intuire già a un primo sguardo il contenuto di ognuno di essi. La lettura, così, può essere resa più gradevole e fluida. Se si è appena usciti dal mondo della scuola, è inevitabile non avere esperienze di lavoro da riportare e, quindi, aver poco da scrivere sul cv: in questo caso ci si può accontentare di un documento di una pagina, senza la tentazione di cercare di allungare il brodo per fare bella impressione. D’altro canto, per chi ha alle spalle molte esperienze diverse ci può essere il problema opposto, vale a dire quello di un cv troppo lungo: sarebbe bene non andare oltre le 3 pagine e cercare di essere sintetici. (nota stampa).