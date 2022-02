Manfredonia, cambio itinerario autobus da Mattinata, Monte S.Angelo e Vieste

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/02/2022 – “Il Comune di Manfredonia ha disposto la chiusura al traffico veicolare di Via delle Antiche Mura.

Pertanto, giovedì 24 febbraio 2022, dalle ore 7 alle ore 17, gli autobus in servizio di TPL extraurbano, provenienti da Mattinata, Monte S.Angelo e Vieste osserveranno, temporaneamente, il seguente itinerario: Via Gargano – Via Alighieri – Viale Miramare – Lungomare Sauro – Piazza Marconi. Nel periodo sopraindicato, saranno soppresse le fermate di Via delle Antiche Mura e di Via Giordani. Info 0882228960″.

Lo riporta Ferrovie del Gargano.