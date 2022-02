Manfredonia, conferito incarico dirigenziale temporaneo per l’Avvocatura comunale

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/02/2022 – “IL SINDACO premesso che con Decreto n. 4/2022 sono state conferite le funzioni di Vice Segretario alla dott.ssa Maricarmen Distante dal 07.02.2022 fino a copertura della sede vacante del Segretario Generale

e che nel suddetto Decreto, non è stato attribuito l’incarico dirigenziale attinente all’Avvocatura; Atteso che è necessario resistere al giudizio con RG 724/2022 del Tribunale del Lavoro di Foggia, la cui scadenza è prossima;

DECRETA di conferire per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede integralmente si richiamano alla dott.ssa Maricarmen Distante, l’incarico dirigenziale dell’Avvocatura esclusivamente per il costituzione in giudizio nel ricorso di cui in premessa;

di dare comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Dirigenti per gli adempimenti consequenziali; Di notificare il presente provvedimento al Dirigente interessato”.

[Atto] » decreto-n7-2022.pdf