Pane, oltre alla produzione c’è il rischio aumento prezzo, fino a 16 volte

Rischio di aumento del grano e del pane sugli scaffali fino a 16 volte. Lo riporta Coldiretti Puglia, che ritiene preoccupante anche “lo sciopero dei TIR che sta mettendo a rischio le consegne di uno degli alimenti immancabili sulle tavole dei pugliesi”.

“E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia, dalla quale si evidenzia che lo stop degli autotrasportatori ha un effetto grave sulla catena della distribuzione dei prodotti agroalimentari, a partire proprio dal pane, mentre volano i prezzi delle materie prime, dal petrolio al gas fino alle quotazioni del grano che sono balzate del 2% in un solo giorno per effetto dell’invasione Russa in Ucraina” – riferisce sempre Coldiretti – Al contempo le quotazioni raggiunte dal grano tenero si trasferiscono a valanga sulla spesa dei consumatori con il prezzo del grano tenero per la panificazione ha raggiunto i valori massimi del decennio sulla base dei contratti future nei listini del Chicago Bord of Trade (CBOT), il punto di riferimento internazionale per il mercato future delle materie prime agricole”.