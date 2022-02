Panico sulla SS16, rischia di travolgere i manifestanti e poi accoltella un camionista

StatoQuotidiano, 23 febbraio 2022 – Momenti di terrore sulla Statale 16, all’altezza dello svincolo per Torremaggiore (vicino ad un distributore carburanti), durante la protesta di questa mattina organizzata dagli autotrasportatori, agricoltori e allevatori.

Un ex autotrasportatore, a bordo di un’autovettura, sarebbe giunto a velocità sostenuta senza rallentare, per poi scendere dall’auto e accoltellare un manifestante. Lo riporta FoggiaToday: “Alla vista dei partecipanti, il conducente dell’auto non avrebbe rallentato. Anzi, dopo alcuni metri, sarebbe tornato indietro con l’intento di intimorire i manifestanti, rischiando però di travolgerli. Successivamente è sceso dall’auto e con un coltello, ha ferito uno dei presenti. Trasportato immediatamente in pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi”.

Di mezza età sia l’accoltellatore che la vittima. “Entrambi, accoltellatore e vittima, sono persone di mezza età. L’aggressore è stato fermato dalla polizia e portato in questura. La sua auto ha riportato danni ingenti: un parabrezza, un finestrino e lo specchietto rotti” riferisce sempre FoggiaToday.

Foto di Enzo Maizzi