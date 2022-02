Quali casinò con crypto sono i migliori per i giocatori svizzeri: Rabona o N1 Casino

I giocatori svizzeri sono entrati da pochi anni a far parte del mondo del gioco d’azzardo online. Fino al 2018 difatti, la Svizzera aveva vietato qualsiasi attività legata ai giochi d’azzardo che non fossero i Casinò fisici.

Dal momento che la scelta è diventata, ai giorni nostri, veramente ampia, abbiamo pensato di scrivere un articolo comparando due dei migliori Casinò con crypto, BTC, Ethereum, Litecoin & USDT: Rabona & N1 Casino.

Per quali motivi scegliere Rabona Casino

Partiamo subito con la nostra comparazione ed andiamo a vedere per quale motivazioni i giocatori svizzeri dovrebbero scegliere Rabona.

Innanzitutto dobbiamo dire che si tratta di una piattaforma con licenza Curacao, gestita dalla società Araxio Development N.V.; il sito è dunque completamente legale, sicuro ed affidabile, come il nostro team di esperti ha potuto constatare.

Una delle motivazioni principali che potrebbe spingere i giocatori svizzeri a scegliere questa piattaforma consiste nell’attuale Welcome Bonus: esso è un bonus sul primo deposito del 100% per un massimo di 500€ + 200 Free Spins. I requisiti di scommessa non sono così difficili da soddisfare, ma vi consigliamo comunque di leggere attentamente i Termini & Condizioni prima di sottoscrivere questa offerta.

Per quanto riguarda il portfolio di giochi proposti, il nostro team di esperti è rimasto a bocca aperta: sono presenti infatti 5382 giochi diversi, dei quali la maggior parte consiste in slot machines, ma anche giochi da tavolo e Live Casinò.

Qui potrete godere delle migliori attività presenti sul mercato, come Book of Rampage, Starbust, Gates of Olympus, oltre che a poter giocare alle divertentissime varianti del poker, blackjack e baccarat.

Rabona Casino ha quindi deciso di fare affidamento alle migliori software-house sul mercato, con nomi del calibro di Evolution Gaming, Play ‘N Go, NetEnt e Pragmatic Play.

In conclusione si tratta di un ottimo sito di giochi da Casinò Online, che saprà venire incontro alle esigenze dei giocatori svizzeri, non annoiandoli neanche per un secondo.

Per quali motivi scegliere N1 Casino

Passiamo ora al contendente principale di Rabona: N1 Casino.

Come dice il nome stesso, questa piattaforma mira a puntare la posizione n.1 nel mondo del gioco d’azzardo online, ma è veramente all’altezza?

A differenza di Rabona, N1 Casino dispone di una licenza MGA (Malta Gaming Authority) ed è gestito dalla società N1 Interactive Ltd.

Facendo un confronto diretto, possiamo vedere come, nel caso del Welcome Bonus, questo sito web offra leggermente meno: attualmente si tratta anche qui di un bonus sui primi quattro depositi del 100% per un massimo di 400€ + 200 Free Spins.

Anche in questo caso, consigliamo a tutti i lettori di leggere molto bene i T&C di questo Welcome Bonus, in modo da assicurarsi che l’offerta di benvenuto sia effettivamente vantaggiosa.

Passando ora alla libreria di giochi presenti, N1 ha scelto di servirsi di meno software-house rispetto a Rabona, ma tutte quante di qualità. In questa piattaforma si potranno infatti trovare giochi sviluppati da Evolution Gaming, Betsoft, Playson ed ELK Studios.

Il gioco più popolare presente qui sono le slot machines, delle quali moltissime sono a jackpot progressivo, con montepremi che vanno a sfiorare i 500mila euro.

Anche sul lato pagamenti, N1 Casino è ancora un gradino sotto a Rabona: quest’ultimo infatti concede ai suoi utenti di depositare/prelevare e giocare con criptovalute, mentre N1 Casino, al momento della pubblicazione di questo articolo, accetta soltanto metodi più “tradizionali”.

Conclusione: quale casinò online è il migliore?

Siamo giunti alla conclusione di questo nostro articolo volto a decretare il miglior casinò online straniero per giocatori svizzeri.

Dopo diverse analisi condotte dai nostri esperti, e dopo aver visto insieme le varie caratteristiche principali di entrambe le piattaforme, ci sentiamo di dire che Rabona, per ora, ha la meglio.

I metodi di pagamento sono decisamente più attraenti, così come lo è il suo portfolio di giochi.

Speriamo di esservi stati d’aiuto nella vostra scelta, e non ci resta che augurarvi buona giocata e buona fortuna. (nota stampa).