Arrivati 97 rifugiati afghani, 23 accolti nella Diocesi di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/02/2023 – (M. Chiara Biagioni agensir.it) A Gul Wali, i talebani hanno ucciso il padre. Tiene tra le braccia un enorme mazzo di fiori. E’ qui a all’aeroporto di Roma Fiumicino per incontrare di nuovo la mamma e la sua famiglia. Sono anni che non li abbraccia.

La famiglia di Gul fanno parte del gruppo di 97 rifugiati afghani che sono arrivati questa mattina dal Pakistan grazie al programma dei Corridoi Umanitari realizzati da Caritas Italiana (per conto della Conferenza Episcopale Italiana), FcEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia), Tavola valdese e Comunità di Sant’Egidio. Anche questo ultimo arrivo è realizzato sulla base dei protocolli siglati con il governo italiano a novembre 2021, per un totale di 1200 persone fuggite dall’Afghanistan e accolte in Italia dalle chiese e dalla società civile.

Corridoi umanitari, Zahya riabbraccia il marito (Foto Sir)

Dietro ai corridoi umanitari oltre ai racconti di vita di chi fugge, ci sono anche le storie di chi accoglie. Don Luciano Pio Vergura è il direttore della Caritas diocesana di Manfredonia. Sono venuti qui a Roma addirittura con un pullman perchè saranno 23 le persone che la diocesi ha deciso di accogliere. “Ci spinge – spiega il sacerdote – il desiderio di dare a queste persone la possibilità di iniziare una nuova vita. Questa è la speranza, nel segno di una Chiesa che li sta aspettando e di una comunità civile che si è adoperata ad accoglierli”. Tutti hanno dato il proprio contributo, dalla casa della diocesi che darà loro ospitalità, alla scuola, alla asl, al comune. Una storia di accoglienza cominciata nel 2017 quando Manfredonia aprì le braccia ad un gruppo di siriani. “Al di là di quello che faremo noi per loro, sono loro un dono che riceviamo”. agensir.it