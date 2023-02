Carnevale dov’è? (18^ puntata): Gino Bordo (Maestro cartapestaio)

StatoQuotidiano.it. Manfredonia, 08 febbraio 2023.ย Siamo alla ricerca del Carnevale nelle scuole insieme ad Antonio Beverelli.

E molto di piรน: abbiamo voluto incontrare e sentire anche i ๐ฆ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ข della cittร , per avere le loro opinioni riguardo la mancanza di carri allegorici nelle sfilate della ๐Ÿ”๐Ÿ—ยช ๐ž๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐‚๐š๐ซ๐ง๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐Œ๐š๐ง๐Ÿ๐ซ๐ž๐๐จ๐ง๐ข๐š.

Ed eccovi la terza di quattro interviste: parla il ๐ฆ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ข๐จ ๐†๐ข๐ง๐จ ๐๐จ๐ซ๐๐จ. Anche lui ci ha dato appuntamento nel capannone dove, per anni, ha costruito carri, โ€œvicinoโ€ di lavoro con gli altri ๐ฆ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข ๐œ๐š๐ซ๐ญ๐š๐ฉ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ข; ed anche lui ci ha raccontato tanto, sia della sua storia personale che di quella della cartapesta in cittร , e lo ringraziamo per questo!

Ma รจ andato oltre, spiegandoci tanti retroscena che non conoscevamo.

Buona visione.

๐. ๐.: ๐œ๐ก๐ข๐ฎ๐ง๐ช๐ฎ๐ž ๐ฏ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐š ๐ซ๐ข๐›๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ž ๐จ ๐๐ข๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฎ๐š ๐ซ๐ข๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐๐จ ๐š ๐ช๐ฎ๐š๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐จ ๐ง๐จ๐ง ๐๐ž๐ฏ๐ž ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ญ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, ๐ฌ๐š๐ซ๐ž๐ฆ๐จ ๐Ÿ๐ž๐ฅ๐ข๐œ๐ข ๐๐ข ๐๐š๐ซ๐ž ๐š๐ฌ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐จ ๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข!

Montaggio: Antonio Troiano

www.statoquotidiano.it