Il Consigliere Schiavone: “Ma quanto è tossico il bilancio di Manfredonia?”

Un ritardo gravissimo per un ente in difficoltà economiche, che costringe la comunità ad una gestione finanziaria svolta con l’esercizio provvisorio con la particolarità che le spese, per le quali è possibile procedere ad impegno, devono essere impegnate mensilmente e per importi non superiori ad un dodicesimo. Un disastro per una città che non vede l’ora di crescere ma che sembra essere ostaggio di amministratori tanto incapaci quanto inadeguati.