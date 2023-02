Il Manfredonia surclassa il Foggia Incedit nel recupero (0-5). Biancoceleste soli in vetta

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/02/2023 – Il Manfredonia nel recupero valido per la 15°giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, cala la maniera, surclassando il malcapitato Foggia Incedit, per 0-5, con un match mai in discussione. Gara ripresa dal 16′ del primo tempo, dal minuto della sospensione, per infortunio del direttore di gara, signor Granillo di Napoli.

La Salandra opta per la formazione tipo con Siclari e Souare in avanti e l’estro di Monopoli a supporto. De Candia schiera come under Fornaro in mediana e chance anche per Panelli. Attacco affidato a Morra, affiancato da Zaldua, altro ex Barletta.

La gara riprende con un angolo ed è saldamente già dalle prime battute in mano alla squadra sipontina. L’approccio della compagine capolista è di quelli determinati. La fiammata che indirizza il match arriva al 30′. Corner di Giambuzzi, stacco di D’ Aiello e palla nel sacco. Terza rete in campionato per il difensore biancoceleste. I garganici hanno l’occasione anche di triplicare, al 42′ quando dopo uno scambio con Quitadamo, Zaldua spreca incredibilmente da posizione favorevole, tirando fuori. Il monologo doniano continua sul finire di frazione,gli ospiti sono anche sfortunati. Biason, al 44′, timbra la traversa con una bella conclusione. Squadre al riposo sullo 0-2.

I padroni di casa praticamente non pervenuti nella prima frazione, rientrano dagli spogliatoi senza alcuna sostituzione. Si attende una reazione dei canarini ma il canovaccio dell’ incontro non cambia. Manfredonia ancora in proiezione offensiva, concentrato e superiorein ogni reparto. Zaldua, al 54′, è nuovamente sciupone, penetra in area foggiana e da posizione defilata, manda fuori una buona opportunità. È Panelli a mettere in ghiaccio la partita. Al 58′ il classe 2003 è lesto a mettere dentro un pallone sottomisura. Sul tabellino marcatori ci va nuovamente Giambuzzi, al 61′, su assist di Morra.

Si rivede in campo, dopo un lungo stop Triggiani. La battistrada gestisce forze e ritmi di gioco, facendo accademia sul terreno di gioco. Chironi si fa apprezzare al 76′ respingendo un colpo di testa da distanza ravvicinata di Ferrantino. Giambuzzi si porta a casa il pallone, mettendo il sigillo al match, su perfetto suggerimento di Achik e realizzando il suo personale hat-trick. I tre minuti di recupero mandano in archivio la gara e sanciscono la nuova vetta solitaria del sodalizio di patron Di Benedetto, sempre più protagonista della stagione 2022/2023.

Tabellini

Foggia Incedit: Carella, Cocinelli (78′ Narciso), Caggiano, Palumbo, Mascia, Ricciardi (66’Ambrosino), Egidio, Ferrantino (91′ Tigre), Souare(57’Albano), Monopoli, Siclari. All. De Candia

Manfredonia: Chironi, Conticchio (70’Magaletti), Montrone, Biason (70′ Biason), D’Aiello, Quitadamo (68′ Triggiani), Giambuzzi, Fornaro, Morra, Zaldua (78′ Achik), Panelli. All. De Candia

Reti: 7’Giambuzzi, 30′ D’ Aiello, 58′ Panelli, 61′ Giambuzzi, 85′ Giambuzzi.

Ammoniti: Ambrosino, Caggiano, Ferrantino

Arbitro: sig. G. Tedesco (Battipaglia)

Assistenti: sigg. C. De Stena (Molfetta), N. Giugliotta (Bari).