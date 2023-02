Meteo Puglia, attesa per la “Dama Bianca”: ecco la Mappa con i dettagli

FOGGIA, 23/02/2023 – (di Mattia Gussoni ilmeteo.it) La neve sta per tornare e questa volta sarà BIG SNOW fino in pianura su molte regioni! L’Inverno tornerà insomma ad alzare la voce, è in arrivo una fase meteo piuttosto movimentata a causa dell’ingresso di correnti d’aria fredde in discesa dal Nord Europa in grado di riportare il crudo gelo su buona parte dell’Italia.

Le condizioni meteo sono previste in peggioramento già tra Giovedì 23 Febbraio e Venerdì 24 quando sono attese le prime precipitazioni, seppur deboli, al Nord.La nostra attenzione si sposta tuttavia al prossimo weekend: dalla Russia è infatti in arrivo, proprio a cavallo del fine settimana, un nucleo di aria artica molto fredda che si dirigerà dapprima verso il cuore del Vecchio Continente, per poi tuffarsi nel bacino del Mediterraneo.

Questa massa d’aria prettamente invernale proseguirà il suo lungo viaggio andando ad “agganciare” un’area di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo dandogli nuova forza e vigore e innescando così un’ondata di maltempo con piogge intense e nevicate fino a bassissima quota nel corso di Domenica 26, in particolare sulle regioni del Centro.

La cartina qui sotto mette in evidenza (colore viola) le zone maggiormente a rischio nevicate e le quote: attesi fiocchi fin quasi sulle coste di Romagna, Marche, Abruzzo e nelle zone interne della Toscana, con neve possibile anche a Firenze. In serata, inoltre, sono previste nevicate anche sul Piemonte Nevicate previste nel corso di Domenica 26 Febbraio

In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate “nevicate da rovesciamento“(trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità vista la forte intensità che provoca spesso accumuli rapidi.

E non è finita qui, anzi. In avvio della prossima settimana, da Lunedì 27, potrebbe venirsi a creare una configurazione potenzialmente esplosiva sotto il profilo meteorologico, caratterizzata dall’approfondimento un ciclone mediterraneo alimentato in continuazione da aria freddissima. L’ultimo aggiornamento (mappa qui sotto) conferma questa tendenza con il rischio più che concreto di neve fin sulle pianure di buona parte del Nord. Nevicate previste nel corso di Lunedì 27 Febbraio

Molte le città che potrebbero rivedere la neve dopo tanto tempo in questo strano e anomalo Inverno: da Milano a Bergamo, passando per Modena, Bologna e fino ad arrivare a Vicenza, Padova e Venezia.

Manca ancora un po’ di tempo e, come facciamo sempre in questi casi, invitiamo alla prudenza, in quanto la traiettoria del ciclone potrebbe subire delle variazioni innescando un’ondata di maltempo anche su altri settori del nostro Paese. ilmeteo.it