Portano ‘Avanti un altro’ al Carnevale di Ischitella: l’esibizione diventa virale

Ischitella, 23 febbraio 2023 – Tanta allegria e maschere hanno caratterizzato la prima domenica del Carnevale di Ischitella. Tra i gruppi mascherati che partecipano in questa edizione, sta letteralmente spopolando su TikTok il video dell’esibizione del gruppo “Avanti un altro”, la seguitissima trasmissione da anni in onda su Canale 5 e divenuta ormai un cult. Il video in poco tempo ha raggiunto i 217mila visualizzazioni e 5800 commenti.

Tra i 34 figuranti, oltre alle figure di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, erano presenti anche i vari protagonisti del Minimondo che di solito affiancano la conduzione nel porre le domande ai concorrenti, come ad esempio lo iettatore, lo scienziato pazzo e l’alieno. È stata di loro creazione anche la riproduzione di elementi di scenografia come la ruota dei “pidigozzi”, realizzata con due ombrelli. Presenti anche le caricature a pupazzi dei giudici. C’è da dire, comunque, che è un degno omaggio nei confronti della trasmissione dopo l’annuncio di chiusura che avverrà nell’edizione del prossimo anno (leggi: https://www.leggo.it/spettacoli/televisione/avanti_un_altro_chiude_motivi_quando_cosa_sappiamo-7244832.html).

Per chi non ha ancora avuto la fortuna di assistere all’esibizione dal vivo, o per chi vuole fare il bis con risate a crepapelle, c’è la possibilità di rivederla questa domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 15.30, insieme agli altri bravissimi gruppi mascherati. La giornata si concluderà con la proclamazione dei vincitori dell’edizione 2023 e l’estrazione della lotteria a premi.

Ecco il video su TikTok:

Portano 'Avanti un altro' al Carnevale: è un successo!