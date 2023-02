Progetto Seasif in aerea ex Enichem. “Un pericolo per la salute e l’ambiente”

In particolare, le polveri di bentonite provocano irritazione per gli occhi e la pelle (esposizione breve), danni ai polmoni e fibrosi cistica (esposizione a lungo termine e ripetuta). Le popolazioni di Manfredonia, Macchia-Monte S.Angelo e Mattinata non possono essere esposte a questi gravissimi rischi in cambio di poche decine di posti di lavoro, perché sono già colpite dal dramma dei tumori più di altre popolazioni.

La popolazione, il Sindaco e la maggior parte delle Associazioni di Manfredonia hanno manifestato la loro netta contrarietà al progetto SEASIF. Sindaco D’Arienzo, perché non rendi pubblica la posizione della tua Amministrazione comunale? Le è stato imposto il silenzio da chi la porta per mano per i propri interessi? Chi non è autonomo, non può amministrare!