Puglia, cucciolo ucciso “senza motivo e con crudeltà”: due minori a rischio processo

TARANTO, 23/02/2023 – (di Francesco Casula lagazzettadelmezzogiorno.it) Sono accusati di aver ucciso un cucciolo di cane «senza motivo» e «con crudeltà».

Sono tre i minori coinvolti in una presunta brutale violenza contro l’animaletto avvenuta in Comune della provincia di Taranto a marzo dello scorso anno. Due di loro, di 15 e 16 anni, sono finiti sotto accusa della Procura dei minorenni: è stato pubblico ministero Daniela Putignano a notificare l’avviso di conclusione delle indagini contestando il reato di uccisione di animali che prevede una pena fino a due anni di reclusione.

Il terzo minore, invece, ha meno di 14 anni e quindi per la legge non è imputabile. L’accusa, gravissima, è di aver provocato la morte del cucciolo «senza necessità e con crudeltà» prendendolo a sassate. Una storia che ha sconvolto la comunità del piccolo comune e su cui ora toccherà ai giudici del tribunale per i minorenni fare piena luce: valutare fino in fondo le eventuali responsabilità dei minorenni che invece si dichiarano completamente estranei ai fatti. lagazzettadelmezzogiorno.it