Rivende auto rubata sul Gargano con falsa targa tedesca: condannato

REGGIO EMILIA, 23/02/2023 – (Alessandra Codeluppi ilrestodelcarlino.it) Una condanna a 2 anni e 2 mesi e un’assoluzione. È il verdetto di un processo a carico di due uomini accusati in concorso di riciclaggio, truffa e ricettazione di un’auto rubata: una vicenda tortuosa che si è snodata tra fine 2017 e gennaio 2018, passando dalla Puglia alla Germania, attraverso Reggio Emilia.

Secondo la ricostruzione investigativa, su una Mercedes Glk rubata nel novembre 2017 a San Nicandro Garganico (Foggia), avrebbero sostituito l’originale lamina di metallo con una che riportava un diverso numero di telaio, e lo stesso avrebbero fatto anche con le etichette di identificazione. Avrebbero anche montato false targhe temporanee tedesche e una fasulla carta di circolazione, sempre teutonica, compilata su un documento provento di furto, provvedendo ad immatricolarla dopo la vendita a un automobilista in buona fede.

I due dovevano rispondere pure di aver inserito l’annuncio di vendita sul sito Subito.it come se avvenisse da parte di una concessionaria e di aver trattato col cliente. L’imputato poi assolto si sarebbe fatto passare, secondo l’accusa iniziale, come socio di un autosalone intitolato al condannato. Il duo era accusato di aver venduto l’auto al cittadino a 13mila euro. E infine di essersi procurati un modulo per carta di circolazione tedesca, in bianco, provento di un furto in Germania. ilrestodelcarlino.it