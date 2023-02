Salvataggio di successo: mucca recuperata sul lago di Varano (VIDEO)

FOGGIA, 23/02/2023. Una mucca è stata salvata sul lago di Varano grazie all’intervento dei vigili del fuoco in collaborazione con l’Elinucleo di Bari e il personale del comando di Foggia. L’operazione di salvataggio è stata un successo, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le agenzie di emergenza e la comunità locale.

I vigili del fuoco sono stati chiamati in aiuto, e insieme all’Elinucleo di Bari e al personale del comando di Foggia, hanno lavorato per recuperare l’animale. L’operazione di salvataggio non è stata facile, ma il team di soccorso ha lavorato duramente per garantire che la mucca fosse recuperata in modo sicuro e senza subire danni. Dopo alcuni sforzi, la mucca è stata finalmente tratta in salvo.

Articolo di Vittorio Agricola