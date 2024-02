BARI – Forte delusione ed imbarazzo per i quasi cinquecento agricoltori che con circa cento trattori hanno invaso la Città di Bari per incontrare il governatore Michele Emiliano e l’assessore all’agricoltura.

“All’appuntamento alla Regione Puglia, era assente il governatore ed l’assessore – ci dicono i coordinatori del comitati spontanei – concordato dal 14 febbraio, con il permesso della questura ed autorità, che hanno scortato stamattina gli agricoltori.

Una vera delusione per il mancato appuntamento delle 12,00 del presidente Emiliano con la nostra delegazione composta da quasi cinquecento operatori agricoli.

Una delegazione quella di Barletta Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia inascoltata.

Un viaggio inutile impegnativo che ha coinvolto sulla statale 16 bis tanti mezzi agricoli e scortati dalle forze dell’ordine. La nostra protesta continuanon intendiamo fare un passo indietro”.

A cura di Michele Mininni

Nota del capogruppo della Lega Giacomo Conserva.

“Ancora una volta tiene banco la vicenda degli agricoltori che con i loro trattori marciano dinanzi alle sedi delle istituzioni. Un corteo di mezzi è giunto dinanzi alla sede della Regione sul lungomare Nazario Sauro, a Bari. Lo scorso 13 febbraio il presidente Michele Emiliano, l’assessore Pentassuglia ed altri componenti della Giunta regionale e della maggioranza avevano incontrato una delegazione degli agricoltori; il governo regionale si era impegnato non solo ad ascoltare le legittime rivendicazioni del mondo agricolo pugliese ma aveva promesso ulteriori e repentini interventi nelle sedi istituzionali più alte. Emiliano si era impegnato sul fronte dei Consorzi di bonifica con il passaggio alla fiscalità generale di molte cartelle esattoriali ancora non pagate, sul fronte della concorrenza sleale dall’estero, sui tanti fallimenti che si ripetono di aziende agricole. Gli agricoltori protestano ancora, la Regione non metta nel dimenticatoio queste richieste per evitare che la situazione diventi esplosiva”./c