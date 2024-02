FOGGIA – Il nostro collega Remo Rainone non c’è più. Poche ore fa ci ha lasciati all’età di 58 anni dopo una lunga malattia lasciando un vuoto incolmabile in famiglia e in azienda.

Di Remo potremmo dire tante cose, e tutte belle. Era un amico e collega solare, un uomo intelligente e sempre disponibile, capace di dispensare sorrisi e riportare gli equilibri.

Era bello entrare nel suo ufficio ed essere accolti da tanta simpatia. Dalla sua voglia di vivere.

Tanti i momenti e le occasioni da ricordare, le sfide e i percorsi fatti insieme per e con l’azienda.

Sempre disponibile e serafico. Ora non c’è più, e ci fa tanto male, perché abbiamo sempre sperato di riaverlo con noi a tutto tondo.

Non ce l’ha fatta.

Un abbraccio alla moglie Annarita e ai figli Luigi e Francesco, e alla sorella Paola, nostra amica e collega. Le esequie di Remo si svolgeranno domani, 24 febbraio alle ore 11, alla chiesa di San Paolo a Foggia. Ciao, Remo”.

Lo riporta un post delle Ferrovie del Gargano.