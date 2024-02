BERLINO – In Germania passa la legge sulla legalizzazione parziale della cannabis a uso ricreativo per gli adulti.

Il Bundestag ha approvato il piano del governo tedesco che consente, a determinate condizioni, il possesso e la coltivazione che dovrebbero diventare legali a partire dal 1° aprile.

Su 637 parlamentari, 407 hanno votato a favore e 226 contrari, con quattro astenuti.

Il testo depenalizza quantità limitate di marijuana (fino a 50 grammi) e consentirebbe ai membri dei cosiddetti “cannabis club” di acquistarla per scopi ricreativi. La norma deve ora passare all’altro ramo del Parlamento tedesco, il Bundesrat.

Cosa prevede la nuova legge sulla cannabis

A favore hanno votato 407 deputati, contrari 226 e 4 astenuti, precisa ancora la Dpa. La nuova legge prevede che i maggiorenni potranno avere in strada fino a 25 grammi di cannabis per uso personale e che tre piante di cannabis “vive” a casa propria diventeranno legali. Ammessi nella propria abitazione saranno fino a 50 grammi di cannabis, sempre per uso personale.

Dove non sarà consentito fumare

Il fumo della cannabis negli spazi pubblici sarà però proibito in scuole, impianti sportivi e nelle loro vicinanze (entro 100 metri in linea d’aria dagli ingressi).

Saranno invece consentite “Anbauvereinigungen” (associazioni di coltivazione) non commerciali di adulti, in cui fino a 500 residenti in Germania potranno coltivare cannabis fornendosela a vicenda per il consumo personale ma fino a un massimo di 50 grammi al mese per componente.

La legge sarà valutata dopo l’entrata in vigore

Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, sarà effettuata una valutazione iniziale del suo impatto, fra l’altro, sulla protezione dei ragazzi e dei giovani.

La legge dovrebbe essere approvata il 22 marzo dal Bundesrat, il secondo ramo del Parlamento, quello dei rappresentanti regionali: non è necessaria l’approvazione, ma la Camera dei Laender potrebbe ricorrere alla commissione di mediazione con il Bundestag e rallentare il processo.

La norma contro il mercato nero

Il ministro federale della Sanità, il socialdemocratico (Spd) Karl Lauterbach, durante il dibattito in Parlamento a Berlino ha sostenuto che la situazione attuale è “in alcun modo accettabile” visto il numero crescente di consumatori e il traffico criminale di droga: “Il mercato nero è il cuore del male”, ha detto sottolineando che occorre quindi creare un’offerta legale.