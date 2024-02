A chi non piacerebbe provare l’ebbrezza di guidare una Ferrari o una “supercar” di analogo livello: queste auto sono il non plus ultra della sportività e del lusso, di conseguenza un’esperienza come questa alletta davvero chiunque, anche chi non è propriamente un appassionato di motori.

Chiaramente, si sta parlando di auto dal costo esorbitante, di norma superiore a 100.000 euro, dunque ben pochi possono pensare di acquistarne una, tuttavia l’esperienza di mettersi alla guida di un “bolide” simile è alla portata di tutti anche dal punto di vista economico.

Oggi, infatti, guidare una Ferrari su pista è semplicissimo, andiamo a scoprire perché.

La guida di una Ferrari è un gettonatissimo regalo “esperienziale”

La guida di Ferrari e altre supercar, essendo appunto un’esperienza così allettante, oggi rientra a pieno titolo tra i più gettonati regali esperienziali, quelli che vengono donati tramite appositi “cofanetti”.

Assicurarsi un’esperienza simile, che sia per sé stessi o anche per regalarla a qualcun’altro, è dunque assolutamente semplice, e per scoprire come muoversi, l’ideale è consultare il sito Internet di uno dei brand più noti in questo settore, ovvero wecanrace.it.

We Can Race: tanti eventi in programma anche in Puglia

We Can Race merita di essere considerata un punto di riferimento non solo perché è una realtà specializzata in questi particolari servizi, ma anche perché organizza eventi itineranti in tutti i circuiti italiani, di conseguenza riesce a servire agevolmente clienti di ogni provincia.

Gli eventi di We Can Race fanno stabilmente tappa anche in Puglia: come si può notare visitando il sito in questione, è già stata fissata la data del nuovo appuntamento che si terrà presso l’Autodromo di Binetto, in provincia di Bari, ovvero sabato 2 marzo 2024; il calendario risulta in aggiornamento anche per altri importanti circuiti pugliesi, incluso quello di Foggia, dunque chi desidera vivere quest’esperienza in Capitanata non deve fare altro che tenere d’occhio la pagina dedicata del sito Internet in questione.

Cosa è utile sapere se si acquista un’esperienza simile

L’acquisto di quest’esperienza così speciale, che come detto in precedenza ha dei costi del tutto accessibili, può essere effettuato comodamente online come in un qualsiasi e-commerce, con pochi click.

La guida “base” include numerosi servizi quali briefing teorico preliminare, accesso al Pit-lane, polizze assicurative RC e kasko, rilascio di un attestato finale, e ulteriori servizi a pagamento possono essere opzionati all’occorrenza.

Una volta effettuato l’acquisto, che sia per sé stessi o per qualcun altro, la guida può essere tenuta all’insegna della massima flessibilità: anzitutto può essere tenuta nell’arco di diversi anni, si può scegliere l’autodromo in cui si vuol svolgerla e, ovviamente, anche l’auto da condurre.

Da questo punto di vista c’è solo l’imbarazzo della scelta: oltre a vari modelli di Ferrari, spaziando da quelli di ultima generazione fino a quelli più classici, sono disponibili splendide Porsche, Lamborghini, Alfa Romeo e auto di altre marche ancora.

Se la guida viene acquistata per fare un regalo, inoltre, ci si possono procurare dei graziosi cofanetti, i quali presentano il dono in modo accattivante e suggestivo e contengono al loro interno gadget, depliant e il pass con cui si potrà accedere all’autodromo scelto.

Non occorrono particolari requisiti, basta la patente B

Questo servizio, è utile rimarcarlo, si rivolge assolutamente a tutti: non è affatto necessario essere già dei piloti, o comunque aver già condotto delle Ferrari o auto di livello analogo, bensì basta essere muniti di una semplice patente B.

È l’organizzatore, ovviamente, a curare con attenzione in ogni minimo dettaglio dal punto di vista della sicurezza, mettendo anche a disposizione, a bordo, l’affiancamento di un istruttore esperto. (nota stampa)