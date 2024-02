Amministrare una città complessa come Foggia é difficoltoso e talvolta anche controproducente.

Lo sa bene Lelio Pagliara, ex assessore alle politiche sociali ed abitative nella giunta Landella.

Pagliara fu assessore esterno, chiamato a dare il suo contributo alla città, dunque non propriamente un politico, ma un uomo della gente, tra la gente, per la gente.

Presidente di MoVi, sociologo ed esperto di tematiche legate al disagio sociale, é attivo nel capoluogo con la sua associazione nel dare ascolto ai più deboli, cercando di trovare un dialogo con le istituzioni in un rapporto dialettico, sinergico e dialogico.

A distanza di qualche mese dall’ insediamento della nuova amministrazione guidata da Maria Ida Episcopo, tanto ci sarebbe da fare sul fronte delle politiche abitative e dei servizi sociali, veri vulnus per la città.

Quanto ad un giudizio sull’operato della nuova giunta, si esprime poco Pagliara, ribadendo che:

“Ritengo sia troppo prematuro esprimersi – dichiara a Stato Quotidiano – penso che le premesse siano state molto buone, ora il problema è cercare di non deludere le aspettative dei cittadini”.

Positivo é il giudizio sulla figura di Maria Ida Episcopo, conosciuta nel comune terreno professionale della scuola.

“Conosco l’Episcopo come professionista seria e competente, essendo anch’io un lavoratore della scuola.

Ho avuto modo di conoscerla come dirigente scolastico ma è chiaro che fare il provveditore sia cosa diversa rispetto al ruolo di amministratore di una città difficile come Foggia.

Le qualità umane, morali e professionali ci sono. Bisogna solo vedere se la Sindaca abbia le capacità necessarie a mediare fronti diversi di questo campo largo.

Le difficoltà sono già emerse in fase di composizione della giunta. Toccherà a lei fare la sintesi delle diverse anime che compongono la sua giunta”.

Già Assessore alle politiche sociali, Pagliara rivendica con un certo orgoglio l’essere stato indicato e scelto nel ricoprire quel ruolo da esterno.

“Ho lavorato durante il mio mandato di assessore con grande umiltà e senso di responsabilità per i cittadini e per chi ha creduto nelle mie capacità professionali. In quella giunta ero un esterno, eppure nonostante ciò sono stato messo all’indice da alcune persone solo per aver fatto parte di una pagina istituzionale poi conclusasi come tutti sanno – rimarca-. Ho rimesso alla città di Foggia la mia disponibilità in virtù del mio ruolo di sociologo, allorquando mi fu chiesto di dare una mano. Sono stato un esterno e in virtù di ciò ho ritenuto di acconsentire, secondo la mia idea di politica, intesa come servizio in un’accezione anche cattolica. Le intenzioni erano buone”.

E alla domanda se il suo profilo fosse stato in linea con le aspettative dell’area liberale e cattolica, alla scorsa tornata elettorale il sociologo foggiano risponde così:

“Durante questa campagna elettorale ho avuto diversi avvicinamenti di varie realtà politiche, ho avuto tantissime proposte ma ho ritenuto di continuare a fare quello che faccio e cioè la politica con la P maiuscola, quella che si fa mediante l’associazionismo, pertanto ho ritenuto di non impegnarmi in un progetto politico. In futuro vedremo cosa mi riserverà il destino”, conclude.