La denuncia in anonimo di #Roberto (nome di fantasia), agricoltore, titolare di un’azienda agricola del Foggiano.

“Così da mesi fanno razzia nelle nostre campagne. Rubano trattori, prodotti. Così ci obbligano al ‘Cavallo di ritorno‘.

Agiscono di notte in squadre da 4 o da 5, ognuna composta da gruppi di 5/6. Sono persone del posto. Stranieri? No, forse per la piccola manovalanza.

Le forze dell’ordine? Non ci sono e se li contattiamo hanno difficoltà anche ad arrivare. VI PREGO, SIAMO DISPERATI!”

