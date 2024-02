Presentazione del Progetto “Le stele daunie in Lingua dei Segni” al Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia

Il Museo archeologico nazionale di Manfredonia è lieto di estendere un cordiale invito per mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 11.00, in occasione della presentazione del progetto innovativo “Le stele daunie in Lingua dei Segni”.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito dei finanziamenti del Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020.

La civiltà dei Dauni e le misteriose stele diventano i protagonisti di un racconto avvincente, sviluppato attraverso linguaggi inclusivi e accessibili. Una serie di video in Lingua dei Segni Italiana (LIS), prodotti con maestria da Atomic Production, insieme a testi descrittivi pensati per i non vedenti e suggestive illustrazioni grafiche, guideranno i visitatori in una dimensione narrativa inedita. Un’esperienza coinvolgente alla scoperta delle testimonianze archeologiche più significative lasciate da questo antico popolo.

Dopo la cerimonia di inaugurazione, gli organi di stampa avranno l’opportunità di esplorare il nuovo percorso espositivo del museo.

All’evento interverranno:

Francesco Longobardi, Direttore delegato alla Direzione regionale Musei Puglia

Annalisa Treglia, Direttrice del Museo archeologico nazionale di Manfredonia

Gianluigi Attorre, rappresentante di Atomic Production

Valeria Bottalico, Consulente accessibilità Museale

Angela Buta, Consulente linguistico e interprete LIS

Anna Buccino, Vice Presidente ENS Puglia

L’occasione promette di essere un viaggio emozionante alla scoperta della storia dei Dauni attraverso un’innovativa prospettiva inclusiva. Non mancate di partecipare a questo evento unico che trasforma il patrimonio archeologico in un’esperienza accessibile a tutti.

Vi aspettiamo numerosi.

Museo archeologico nazionale di Manfredonia

