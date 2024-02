LEGGI ANCHE //

Manfredonia. Giuliana Capursi, una giovane mamma di 35 anni proveniente da Manfredonia, sarà la protagonista della puntata del 29 Febbraio 2024 del noto format televisivo “Avanti un Altro”, condotto dal duo iconico Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La trasmissione andrà in onda alle ore 18:45 su Canale 5.

La laureanda in scienze gastronomiche ha intrapreso la sfida del pidigozzo, partecipando inaspettatamente ai provini del programma. Il suo ingresso agli studi Mediaset è stato frutto del caso, accompagnando un’amica che, a differenza di Giuliana, non è stata selezionata. Questo ha offerto a Capursi il privilegio di competere per il montepremi in palio.

“L’importante è partecipare“, afferma la giovane mamma sipontina, sottolineando che l’esperienza è stata indimenticabile. Giuliana è orgogliosa di aver rappresentato la sua amata Manfredonia e il suo adorato Gargano sul palco di Canale 5. “Ho portato un po’ della mia terra in questo contesto nazionale”, dichiara entusiasta.

Non resta che augurare una buona visione a tutti gli spettatori, pronti a seguire le gesta e la competizione della giovane Giuliana Capursi nel mondo affascinante e competitivo di “Avanti un Altro”.