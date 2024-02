Risposta a Rota.

Si è chiesto il Rota, perché è stato estromesso dai due gruppi delle Torri di Varano? “Proprio perché da quando è entrato non ha fatto altro che fare sterili polemiche, al contrario di quello che dice che lui non ama fare polemiche.”

Le sue continue e inutili polemiche soprattutto verso Sgarbi avevano irritato tutti i componenti del gruppo che hanno chiesto di estrometterlo.

Quando si tratta di lottare per un fine comune l’importante sono i risultati e non i meriti e sembra che di risultati ce ne siano stati a prescindere da chi sia stato determinante omeno.

La sua ostinazione a criticare Sgarbi che a prima vista mi sembrava un fatto politico ma io al contrario preferisco continuare a lavorare senza polemiche sulla salvezza delle torri. Non lo era, ma era solo un bisogno di visibilità personale perché lui che aveva scritto a Torretta tra l’altro tesserato e appartenente Forza Italia voleva prendersi il merito di essere stato lui a far effettuare il sopralluogo alla Soprintendenza.

Meriti che mi appaiono personalmente superflui e possono apparire importanti solo per chi è in cerca di visibilità che non ha.

L’Importante è che si siano raggiunti i risultati non si può fare una lunga odissea nel ribadire sempre chi ha i meriti e criticare Sgarbi.

Questo dovrebbe capire il Sig. Rota a cui nessuno toglie il merito di essersi interessato al problema delle torri, ma ritornare sempre sugli stessi argomenti ci si diventa noiosi e stucchevoli.

Auguro a quindi al Sig. Rota di continuare a lottare per il restauro delle torri, ma che lo faccia per conto suo perché è stato fin troppo tollerato nelle sue polemiche che non hanno ottenuto altro che allontanarlo dai gruppi delle torri. Spero di non ritornare più sull’argomento, perché non ho tempo per discutere sempre sulle stesse cose.

Giuseppe Laganella