Il clamore suscitato per la morte del dissidente russo durerà probabilmente per molto ancora, nonostante che siano passati già parecchi giorni dal suo esplodere nell’informazione mondiale. In tutto l’occidente ed oltre ancora l’indignazione è generalizzata, in Italia viceversa essa si accompagna a numerose polemiche.

La prima attiene alle modalità mediante le quali Navalny avrebbe perso la vita, la seconda riguarda il parallelismo con il caso del noto giornalista di nazionalità australiana Assange.

Per la verità, le polemiche sono anche il sale della democrazia e anche quando fossero piuttosto sterili, lasciano intendere il retropensiero o anche la psicologia più profonda delle opinioni pubbliche coinvolte. Difatti, la situazione italiana è piuttosto caratteristica a questo proposito, poiché nel mondo diviso in due della guerra fredda, il nostro era il paese del blocco occidentale più vicino a Mosca e con il partito comunista più grande d’Europa.

Con l’implosione dell’impero sovietico molto è cambiato nei rapporti geopolitici globali ma la vicinanza con la Russia, se non più ideologica ma politica, non è poi mutata molto. Innanzitutto, esiste un apparato burocratico, quello che in gergo viene denominato deep state, che ha mantenuto quasi intatti i rapporti confidenziali con l’impero un tempo nemico, e lo stesso è accaduto per certi versi anche con la Germania ormai riunificata attraverso l’annessione di un enorme pezzo rilevante di quel blocco antioccidentale. Di queste indebite e pericolose intromissioni, anche nei tempi recenti, esistono numerosi esempi che riguardano addirittura il passaggio di informazioni classificate per mano di un ufficiale della marina italiana e con riferimento alle strutture di difesa Nato su cui è intervenuta la magistratura.

Come non vanno trascurati gli esponenti della cultura, dell’informazione e persino della politica la cui propaganda in favore di Mosca è palese e persino sbandierata. D’altro canto, neppure si può ignorare il riflesso psicologico che per anni ha caratterizzato l’opinione pubblica italiana e cioè l’antiamericanismo e la contrarietà ai principi della democrazia liberale che affascinavano sia l’estremismo di destra che di sinistra.

Ovviamente allora erano in aperto conflitto politico e spesso anche armato fra loro, ma con la caduta del muro hanno iniziato a convergere, anche comprensibilmenteper certi versi. Sono state soprattutto le destre mondiali a riuscirein un baleno a superare la naturale avversione per il blocco ex sovietico nel suo complesso,allorché quest’ultimo ha abbandonato definitivamente la vetusta ideologia comunista per abbracciare non solo il turbocapitalismo, oltretutto corrotto, ma la più becera ideologia nazionalista e militarista oltre che imperialista, osannante la patria, Dio e la famiglia.

In altri termini, l’improvvisa giravolta delle forze di estrema destra occidentali, persino americane con in testa il noto magnante ex presidente Trump, era impossibile da evitarsi.

Viceversa, lo stesso è accaduto anche con la sinistra più profonda e progressista europea e che si giustifica solo per il semplice e antico antiamericanismo e contrarietà ai principi liberali, nonostante che quello che consideravano e tuttora considerano un faro di civiltà, ormai da decenni ha abbandonato l’ideologia marxista ed egualitaria ed è diventato a tutti gli effetti un impero di tipo zarista.

Lentamente, quindi, è iniziata a svilupparsi una alleanza tattica fra queste due forze estreme che viene comunemente denominata rossobruna, ma che più correttamente andrebbe definita come fascicomunismo che distingue persino alcune precise forze parlamentari ben note.

In ogni caso, questa mutua corrispondenza, con il tempo, ha acquisito sempre più popolarità, partendo dalle frange minoritarie del paese e che si sono riunite nelle teorie complottistiche più disparate, ad esempio passando per le lotte contro i vaccini e la scienza in generale, fino a perveniente alle teorie sovraniste, antieuropee ed antioccidentali più marcate. Addirittura, sono confluite in una proposta di governo vincente quale è stato l’esecutivo gialloverde di Conte, la cui disinvoltura ideologica è riuscita a mascherare enormi dissidi interni, ma la cui vicinanza con il paese russo è stata la massima possibile. Persino dopo la caduta di quel governo questa strana alleanza, in apparenza dicotomica e conflittuale, si è mantenuta integra ad esempio con la protesta dei trattori, ma ovviamente imperversa con riferimento alla vicenda Navalny.

A questo punto il giudizio politico che potrebbe dedursi da tale profondo legame è pure secondario o addirittura superfluo perché siamo rimasti nella pura enunciazione dei fatti, neanche della dietrologia o delle opinioni discutibili. Dunque, le polemiche sulle cause della scomparsa del noto dissidente si innestano su questa marea di profonde convinzioni di cui pure bisogna prendere coscienza. Alcuni sostengono che abbia subito un secondo avvelenamento, altri che sia morto di stenti e di freddo ed infine altri ancora che sia stato colpito con violenza al cuore per provocarne un arresto cardiaco o al contrario per risolverlo. La circostanza che le autorità preposte si rifiutino di rilasciare il corpo e tantomeno di permettere a periti della famiglia di partecipare all’autopsia, sicuramente non favorisce il raggiungimento di una ricostruzione obiettiva degli eventi, anche se probabilmente rappresenta un chiaro indizio di colpevolezza.

Ad ogni modo la responsabilità del governo russo è pacifica perché è interamente a monte. I dissidenti politici vengono regolarmente condannati a pene detentive solo nei paesi totalitari, soprattutto quando il tutto avviene sistematicamente e i processi sono una farsa poiché la totalità dei giudici è esclusivamente di nomina governativa. Di questo gli italiani tutto sommato dovrebbero avere persino chiara esperienza allorché si guardassero indietro durante il periodo fascista. Basterebbe, infatti ricordare l’omicidio Matteotti, ma anche la nascita del cosiddetto Tribunale speciale avente ad oggetto esclusivamente i crimini politici. Quest’ultimo ebbe a condannare 24 persone a morte e alla prigione oltre 5.000 dissidenti, i quali quasi tutti morirono di stenti e violenze come lo stesso Antonio Gramsci ed Ernesto Rossi.

Ciò detto, il paragone con Assange è oltremodo fuori luogo. Mentre Navalny si è consegnato volontariamente e coraggiosamente alla giustizia dittatoriale russa ben conscio degli infausti precedenti, il giornalista hacker si è sottratto per anni a quella democratica dei paesi occidentali, in cui vige viceversa la separazione dei poteri. Questo a prescindere dal fatto che gli eventi che gli sono addebitati, cioè aver divulgato da straniero informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale, non siano affatto in discussione perché rivendicati ampiamente e non hanno nulla a che vedere con la dissidenza politica, bensì con lo spionaggio. Anzi è pure secondario che poi tali informazioni divulgate abbiano bruciato intere reti di intelligence con i relativi protagonisti, magari anche eliminatifisicamente.

In quest’ultimo caso, infatti, non è in discussione il diritto all’informazione, anche sgradevole e contraria al governo di un paese, ma l’abuso di rendere noti dettagli che non sono di alcun interesse per l’opinione pubblica, come i nominativi dei protagonisti delle reti informative stesse e la cui vita è dolosamente messa a repentaglio con la divulgazione indiscriminata e non consentita.