Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino: il 26enne irreperibile dal 15 febbraio

Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino: il 26enne irreperibile dal 15 febbraio

Avviate le ricerche dopo la denuncia ai carabinieri. L'ultimo avvistamento a San Pancrazio Salentino

Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino: il 26enne irreperibile dal 15 febbraio

Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino: il 26enne irreperibile dal 15 febbraio - PH LEGGO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Brindisi // Cronaca //

Avviate le ricerche dopo la denuncia ai carabinieri. L’ultimo avvistamento a San Pancrazio Salentino

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Sono ore di apprensione nel Brindisino per la scomparsa di Andrea Vetrugno, 26 anni, residente a San Pancrazio Salentino, di cui non si hanno più notizie dal 15 febbraio scorso. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con il giovane, hanno presentato denuncia ai carabinieri, facendo scattare immediatamente le procedure previste in questi casi.

La Prefettura è stata informata e ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti del 26enne, analizzando le sue abitudini e i luoghi che era solito frequentare, nel tentativo di delineare un quadro più chiaro della situazione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un possibile allontanamento volontario, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

L’ultimo avvistamento risale proprio a San Pancrazio Salentino. Andrea indossava una felpa con cappuccio e un pantalone nero. Elementi che potrebbero rivelarsi utili per eventuali segnalazioni.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il sindaco Edmondo Moscatelli ha rivolto un appello alla cittadinanza: «Chiunque lo avvisti o abbia informazioni utili contatti immediatamente il Numero unico per le emergenze 112. Anche in questi casi la comunità è fondamentale».

L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane, mentre proseguono senza sosta le ricerche nella speranza di ritrovare Andrea al più presto. Lo riporta leggo.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO