Avviate le ricerche dopo la denuncia ai carabinieri. L’ultimo avvistamento a San Pancrazio Salentino

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Sono ore di apprensione nel Brindisino per la scomparsa di Andrea Vetrugno, 26 anni, residente a San Pancrazio Salentino, di cui non si hanno più notizie dal 15 febbraio scorso. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con il giovane, hanno presentato denuncia ai carabinieri, facendo scattare immediatamente le procedure previste in questi casi.

La Prefettura è stata informata e ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti del 26enne, analizzando le sue abitudini e i luoghi che era solito frequentare, nel tentativo di delineare un quadro più chiaro della situazione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un possibile allontanamento volontario, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

L’ultimo avvistamento risale proprio a San Pancrazio Salentino. Andrea indossava una felpa con cappuccio e un pantalone nero. Elementi che potrebbero rivelarsi utili per eventuali segnalazioni.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il sindaco Edmondo Moscatelli ha rivolto un appello alla cittadinanza: «Chiunque lo avvisti o abbia informazioni utili contatti immediatamente il Numero unico per le emergenze 112. Anche in questi casi la comunità è fondamentale».

L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del giovane, mentre proseguono senza sosta le ricerche nella speranza di ritrovare Andrea al più presto.