Apricena si stringe nel dolore per la scomparsa di Teo Rosa, già assessore comunale e figura conosciuta nel panorama civico e politico cittadino. La notizia della morte, arrivata nelle scorse ore, ha scosso l’intera comunità: messaggi di cordoglio, ricordi e attestati di stima si sono susseguiti sui social e nelle note ufficiali, tratteggiando il profilo di un uomo ricordato per l’impegno e per il legame con la propria città.

A esprimere pubblicamente la vicinanza alla famiglia è stata anzitutto l’Amministrazione comunale, che in una nota ha parlato di una perdita capace di lasciare “sgomenta l’intera comunità cittadina”. Il sindaco e la giunta, si legge nel messaggio, “si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e politico, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze”. Parole che fotografano un sentimento diffuso: in queste ore Apricena “si raccoglie nel rispetto e nel ricordo”, in un clima di profonda commozione.

Commozione e sgomento arrivano anche dal Partito Democratico cittadino, che ha ricordato Rosa come un punto di riferimento per la comunità e per quanti ne hanno seguito il percorso politico. “Questa mattina un risveglio particolarmente amaro, il compagno Teo Rosa non è più tra noi”, scrivono i dem, sottolineando il valore umano dell’ex amministratore: “Un uomo dai sani principi, che ha speso anni della sua vita per contribuire alla crescita della nostra città”. Un passaggio, quest’ultimo, che richiama il senso di dedizione e la continuità dell’impegno pubblico che gli viene riconosciuta da più parti.

Nel messaggio del PD cittadino c’è anche il riferimento alla malattia che lo ha colpito: “Purtroppo, la malattia ha deciso di strapparlo alla vita terrena troppo presto”. Poi l’abbraccio alla famiglia “in questo momento di forte dolore” e la frase che in queste ore è diventata una sorta di sintesi emotiva condivisa: “Caro Teo, hai lasciato un vuoto incolmabile, ma chi ha compagni non muore mai”. Un saluto che parla di amicizia, militanza e appartenenza, e che restituisce il senso di una presenza che – per chi lo ha conosciuto – non si esaurisce con l’assenza fisica.

Al cordoglio locale si è unita anche la federazione provinciale: il Partito Democratico di Foggia ha ricordato Rosa come “militante appassionato”, capace di coniugare impegno e spirito comunitario. “Punto di riferimento umano e politico per tante e tanti”, si legge nella nota, “Teo ha vissuto l’impegno politico con generosità, serietà e spirito di comunità”. Alla famiglia e ai suoi cari è stato rivolto “l’abbraccio sincero di tutta la comunità democratica”, a conferma di un legame che supera i confini cittadini e si estende all’intero territorio.

Tra i messaggi che in queste ore stanno circolando, spicca anche la proposta avanzata da Alfonso Masselli, che ha suggerito di dedicare a Teo Rosa l’Aula del Consiglio comunale. Un’idea che punta a trasformare il ricordo in un gesto simbolico e duraturo: “Propongo di dedicare a Matteo Rosa l’Aula del Consiglio del Comune di Apricena”, scrive Masselli, ricordando che Rosa è stato “un giovanissimo consigliere comunale e assessore” e che “amava la democrazia e amava quell’aula (ovvero ciò che essa simboleggiava) più di ogni altra cosa”. Una proposta che, se accolta, sancirebbe un riconoscimento pubblico all’impegno istituzionale e al valore attribuito alle regole della rappresentanza.

Al momento, non è stata ancora comunicata la data delle esequie. Intanto, Apricena resta sospesa in un lutto che è collettivo, fatto di memoria e gratitudine: la figura di Teo Rosa viene ricordata come quella di un uomo che ha scelto di dedicare tempo ed energie alla vita pubblica, lasciando un segno nel tessuto umano e politico della città. Fonte: FoggiaToday.it