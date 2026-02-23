Parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 20 febbraio 2026, relativa all’esame di emendamenti al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Il giudizio è contenuto nel verbale n. 27 del 23 febbraio 2026, adottato dall’organo di revisione riunitosi in videoconferenza. L’emendamento in questione era stato presentato da due consiglieri comunali e trasmesso via PEC il 17 febbraio scorso.

Secondo quanto riportato nel verbale, la formulazione proposta risulterebbe carente del riferimento all’annualità del triennio cui si intendono apportare le modifiche. Il Collegio evidenzia inoltre che, qualora l’intervento fosse riferito all’esercizio 2026, sarebbe stato necessario emendare o confermare le previsioni anche in termini di cassa, oltre che di competenza.

Nel documento si sottolinea, infine, che le modifiche proposte non garantirebbero il pareggio di bilancio, principio cardine della programmazione finanziaria degli enti locali.

Il parere dell’organo di revisione, pur non vincolante in senso assoluto, rappresenta un passaggio tecnico rilevante nell’iter di approvazione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, in quanto attesta la coerenza delle scelte finanziarie con la normativa contabile e gli equilibri di finanza pubblica.

Il verbale è stato sottoscritto digitalmente dal presidente e dai componenti del Collegio ed è pubblicato secondo le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa.