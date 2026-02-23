Edizione n° 5986

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia ko a Crotone, Casillo carica l’ambiente: “Non ci arrendiamo. Uniti fino all’ultimo respiro”
23 Febbraio 2026 - ore  15:10

CALEMBOUR

LUCIANO CAPASSO // Tragedia sulle Alpi svizzere: Luciano Capasso travolto da una valanga di livello 4
23 Febbraio 2026 - ore  09:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Bilancio 2026-2028, i Revisori esprimono parere non favorevole su proposta di emendamento

BILANCIO COMUNE MF Bilancio 2026-2028, i Revisori esprimono parere non favorevole su proposta di emendamento

Secondo quanto riportato nel verbale, la formulazione proposta risulterebbe carente del riferimento all’annualità del triennio cui si intendono apportare le modifiche

PIAZZA POPOLO MANFREDONIA (ph matteo nuzziello)

PIAZZA POPOLO MANFREDONIA (ph matteo nuzziello)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 20 febbraio 2026, relativa all’esame di emendamenti al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Il giudizio è contenuto nel verbale n. 27 del 23 febbraio 2026, adottato dall’organo di revisione riunitosi in videoconferenza. L’emendamento in questione era stato presentato da due consiglieri comunali e trasmesso via PEC il 17 febbraio scorso.

Secondo quanto riportato nel verbale, la formulazione proposta risulterebbe carente del riferimento all’annualità del triennio cui si intendono apportare le modifiche. Il Collegio evidenzia inoltre che, qualora l’intervento fosse riferito all’esercizio 2026, sarebbe stato necessario emendare o confermare le previsioni anche in termini di cassa, oltre che di competenza.

Nel documento si sottolinea, infine, che le modifiche proposte non garantirebbero il pareggio di bilancio, principio cardine della programmazione finanziaria degli enti locali.

Il parere dell’organo di revisione, pur non vincolante in senso assoluto, rappresenta un passaggio tecnico rilevante nell’iter di approvazione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, in quanto attesta la coerenza delle scelte finanziarie con la normativa contabile e gli equilibri di finanza pubblica.

Il verbale è stato sottoscritto digitalmente dal presidente e dai componenti del Collegio ed è pubblicato secondo le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO