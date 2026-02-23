Venti misure cautelari eseguite all’alba hanno smantellato un’organizzazione dedita al traffico di cocaina ed eroina tra Pescara e il Foggiano. L’operazione, denominata ‘Rondò’, è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Pescara con il supporto di reparti territoriali e speciali dell’Arma e dell’elicottero del 6° Nucleo Elicotteri di Bari. Le perquisizioni hanno interessato i comuni di Montesilvano, Pescara, Vasto, Trani e San Severo.

Secondo quanto emerso dalle indagini, durate oltre un anno, il gruppo gestiva un traffico stabile e strutturato: la cocaina arrivava dal Nord Italia, mentre l’eroina veniva approvvigionata direttamente da San Severo, nel Foggiano. Sette persone sono finite in carcere, tra cui anche alcune donne, mentre altre sono state sottoposte a misure restrittive.

Al vertice due cittadini albanesi, radicati a Montesilvano anche attraverso attività commerciali, che gestivano separatamente i flussi di cocaina ed eroina, configurando una vera e propria spartizione del mercato basata su contatti fidati e gerarchie ben definite. L’eroina proveniva da San Severo grazie anche alla moglie di uno dei principali indagati, che coordinava i contatti con i fornitori e la logistica dei trasporti. I corrieri del gruppo movimentavano ingenti quantitativi di stupefacente verso l’Abruzzo. Le intercettazioni hanno rivelato modalità operative simili a quelle di un’impresa: i prezzi venivano negoziati in base alla purezza della sostanza e alla percentuale di principio attivo da miscelare con le sostanze da taglio. In una conversazione intercettata, un membro dell’organizzazione sottolineava che “qua la piazza è grande e i drogati pagano poco… basta che si fanno le pere e sono contenti”, evidenziando l’adattamento del business alla capacità di spesa dei consumatori finali.

Durante le indagini sono stati sequestrati circa 30 chilogrammi di droga, tra eroina e cocaina, 100.000 euro in contanti e presse per confezionare le panette di stupefacente, confermando la piena capacità del gruppo di gestire l’intero ciclo commerciale, dall’approvvigionamento alla distribuzione.

Le comunicazioni tra i membri del sodalizio avvenivano spesso tramite cripto-telefoni con sistemi di crittografia avanzata. Nonostante le precauzioni tecnologiche, gli inquirenti, grazie agli strumenti investigativi della Procura di Pescara, sono riusciti a intercettare le comunicazioni e documentare le attività illecite, procedendo anche all’arresto in flagranza di 15 persone durante le fasi dell’indagine. Un altro elemento emerso riguarda l’utilizzo di persone incensurate e insospettabili, incaricate di custodire temporaneamente ingenti quantitativi di droga nelle proprie abitazioni per ridurre i rischi di sequestri e rendere più complesso il lavoro investigativo.

L’operazione rappresenta un importante colpo al traffico di sostanze stupefacenti nell’area abruzzese e conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine sul controllo dei flussi criminali provenienti dal Foggiano. Lo riporta foggiatoday.it.