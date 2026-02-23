Carne di cavallo, nasce il Comitato di difesa: “Fermare subito il divieto”. Ad Andria si prepara la “Sagra d’ la carn du cavàdd”

ANDRIA – “Bloccare immediatamente l’iniziativa di divieto. Sarebbe una tragedia per consumatori e commercianti”. È un appello netto quello lanciato dal Comitato Difesa Consumo Carne di Cavallo, promosso da UniPuglia e in rapida espansione su tutto il territorio regionale, contro l’ipotesi di un provvedimento governativo che potrebbe limitare o vietare la macellazione degli equidi.

Secondo i rappresentanti del Comitato, il rischio è duplice: economico e culturale.

Tra le voci che si levano dal comparto c’è quella di Antonio Cannone, giovane titolare di una storica macelleria equina nel centro di Andria: “Da quando abbiamo appreso di questa iniziativa siamo in apprensione. C’è molta confusione mediatica tra divieto di macellazione e divieto di consumo. Se il provvedimento dovesse passare, sarebbe un disastro sia per le nostre attività sia per i consumatori che chiedono carne equina, di cavallo e di puledro”.

Cannone sottolinea come la domanda sia sostenuta non solo da motivazioni legate al gusto, ma anche dalle “eccellenti e uniche proprietà nutrizionali” attribuite a questa tipologia di carne. Il Comitato, con il supporto logistico del referente Unibat Savino Montaruli, sta organizzando una mobilitazione che potrebbe assumere anche dimensione nazionale.

Montaruli: “Errore gravissimo per l’Italia”

Ad annunciare ulteriori iniziative è il presidente Savino Montaruli, che parla di un possibile “errore gravissimo” per il Paese. “Non ci saranno solo proteste sindacali – afferma – ma anche iniziative di promozione delle qualità della carne di cavallo. Un eventuale divieto rappresenterebbe un danno storico-culturale ed economico, favorendo altri Paesi europei dove la macellazione degli equidi continuerebbe senza limitazioni, con esportazione della carne anche in Italia”.

Secondo Montaruli, il provvedimento produrrebbe “solo elementi di negatività”, considerando che già oggi esistono norme stringenti a tutela degli animali non destinati all’alimentazione umana, come i cavalli d’affezione.

Intanto ad Andria si lavora all’organizzazione della “Sagra d’ la carn du cavàdd”, evento popolare che unirà degustazioni a momenti culturali, dibattiti e convegni scientifici. Dal mondo medico, riferisce il Comitato, sarebbero già arrivate attestazioni di sostegno sull’importanza nutrizionale della carne equina. Montaruli evidenzia infine quella che definisce “l’assenza quasi totale del mondo politico e amministrativo locale”, nonostante – sostiene – siano a rischio migliaia di posti di lavoro e una tradizione culinaria radicata nel territorio, parte integrante della dieta mediterranea riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco.

La mobilitazione, assicurano i promotori, è solo all’inizio.