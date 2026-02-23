Carnevale, alcol e sicurezza, l’avvocato Romani: «Bene la posizione ferma del sindaco La Marca»

Un plauso pubblico al sindaco Domenico La Marca per la presa di posizione sugli episodi verificatisi durante l’ultimo Carnevale. A esprimerlo è l’avvocato Cristiano Romani, che interviene nel dibattito cittadino con una riflessione articolata sul tema della sicurezza e del decoro urbano.

«In un’epoca in cui la comunicazione istituzionale tende spesso a celare la realtà o a minimizzare gli episodi spiacevoli per tutelare l’immagine dell’ente – dichiara Romani – ho trovato la stigmatizzazione dei fatti da parte del sindaco un atto di coraggio e di onestà intellettuale».

Il riferimento è agli episodi di risse, alla vendita di alcolici ai minori e alla trasformazione di alcune aree cittadine in vere e proprie discoteche a cielo aperto, situazioni che hanno acceso il confronto pubblico nei giorni successivi alla manifestazione.

«Non girare la faccia davanti a fenomeni preoccupanti è il primo passo per ripristinare il decoro e la legalità», sottolinea l’avvocato, evidenziando come il Carnevale rappresenti una delle tradizioni più radicate e identitarie della comunità, che va preservata nella sua dimensione culturale e familiare.

Romani pone l’accento anche sulla tutela degli spazi urbani: «Alcune aree, sottratte alla libera fruizione delle famiglie e dei cittadini, sono diventate zone franche dove il divertimento degenera in inciviltà. Denunciare queste derive significa difendere il prestigio della nostra festa più antica, ma soprattutto la salute dei più giovani e la sicurezza di tutti».

Secondo il legale, la scelta del primo cittadino di affrontare pubblicamente la questione rappresenta un segnale importante. «La politica può e deve essere un esempio di responsabilità, mettendo la verità e il bene comune al di sopra della semplice ricerca del consenso», conclude.

Un intervento che contribuisce ad alimentare il confronto su come conciliare tradizione, divertimento e rispetto delle regole, in un equilibrio che resta centrale per il futuro delle manifestazioni cittadine.

IL TESTO INTEGRALE

Lettera aperta al Sindaco Domenico La Marca ✍️

​Pregiatissimo Signor Sindaco, ​Le scrivo in veste di cittadino per esprimerLe il mio più sincero apprezzamento in merito al video messaggio da Lei recentemente diffuso per la ferma presa di posizione sugli eventi dell’ultimo Carnevale. ​In un’epoca in cui la comunicazione istituzionale tende spesso a celare la realtà o a minimizzare gli episodi spiacevoli per tutelare l’immagine dell’ente, ho trovato la Sua stigmatizzazione dei fatti un atto di estremo coraggio e onestà intellettuale. ​Non “girare la faccia” davanti a fenomeni preoccupanti come le risse, la vendita di alcolici ai minori e la trasformazione incontrollata di interi spazi urbani in discoteche a cielo aperto è il primo passo fondamentale per ripristinare il decoro e la legalità.

​In particolare, ho apprezzato la Sua analisi su come certi spazi, sottratti alla libera fruizione delle famiglie e dei cittadini, siano diventati zone franche dove il divertimento degenera in inciviltà. Denunciare queste derive significa non solo difendere il prestigio della nostra festa più antica, ma soprattutto tutelare la salute dei più giovani e la sicurezza di tutti. ​Grazie per aver dimostrato che la politica può ancora essere un esempio di responsabilità, mettendo la verità e il bene comune al di sopra della semplice ricerca del consenso. ​Cordialmente ​Cristiano Romani.”