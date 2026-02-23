Il Comune di Manfredonia ha impegnato 30mila euro per sostenere la partecipazione degli istituti comprensivi cittadini alla 72ª edizione del Carnevale 2026. La determinazione dirigenziale n. 382 del 14 febbraio 2026, adottata dal Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, dà attuazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 2 febbraio scorso, con cui è stato approvato il progetto complessivo della manifestazione.

La somma rientra nel piano economico generale dell’evento, che prevede una spesa complessiva stimata in 150mila euro. Le risorse destinate agli istituti scolastici serviranno a compartecipare alle spese sostenute per l’organizzazione di laboratori didattico-educativi finalizzati alla realizzazione di costumi e maschere per le sfilate ufficiali.

Il contributo sarà assegnato a cinque istituti comprensivi statali della città, con un importo massimo di 6mila euro ciascuno, da erogare a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Le scuole coinvolte sono: “San Giovanni Bosco – Giordani”, “De Sanctis – Mozzillo Iaccarino”, “Ungaretti – M. Teresa di Calcutta”, “Don Milani Uno + Maiorano” e “Perotto – Orsini – Croce”.

Nel provvedimento si specifica che le somme trovano copertura sul capitolo PEG 3030 dell’esercizio provvisorio 2026 e che sono già state acquisite le note di accettazione del sostegno economico da parte dei dirigenti scolastici, con l’impegno a rendicontare entro il 30 aprile 2026.