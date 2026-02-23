La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha conferito mandato ai propri legali per avviare ricorsi e denunce nei confronti di ASL Foggia e Regione Puglia. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale nella quale l’ente manifesta profondo sconcerto per la condotta delle istituzioni coinvolte e per le posizioni espresse da alcune sigle sindacali territoriali.

Al centro della vicenda vi sono i circa 1.300 decreti ingiuntivi annunciati dai sindacati del comparto sanitario per il mancato adeguamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2022-2024. La Fondazione ricorda quanto stabilito nel tavolo tenutosi in Regione il 27 dicembre scorso, convocato dopo la protesta del personale medico contro la trasformazione del contratto da pubblico a quello applicato alle case di cura private e le rivendicazioni del personale del comparto per l’adeguamento contrattuale.

In quella sede, secondo quanto riferito, la Regione si era impegnata ad analizzare la situazione complessiva, con particolare riferimento ai 36 milioni di euro di crediti rivendicati dalla Fondazione e riferiti al periodo 2016-2024. Contestualmente, la Fondazione avrebbe revocato la decisione di modificare il contratto collettivo, mentre i sindacati avrebbero sospeso lo stato di agitazione.

A distanza di quasi due mesi, la direzione dell’ospedale sottolinea di aver effettivamente ritirato la comunicazione relativa al cambio di Ccnl, ma denuncia l’assenza di nuovi tavoli di confronto con la nuova presidenza regionale e con il nuovo assessore alla Sanità. Inoltre, l’ASL avrebbe prodotto due documenti che, secondo la Fondazione, ridimensionerebbero in modo significativo i crediti rivendicati. Parallelamente, il personale non avrebbe revocato le 1.300 istanze di messa in mora.

La Fondazione resta ora in attesa di una convocazione ufficiale da parte della Regione, sollecitata anche dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis di Fratelli d’Italia, nella speranza di riaprire un confronto istituzionale e chiarire definitivamente la vertenza.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.