La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ha conferito mandato ai propri legali per avviare ricorsi e denunce nei confronti di ASL Foggia e Regione Puglia. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale nella quale l’ente manifesta profondo sconcerto per la condotta delle istituzioni coinvolte e per le posizioni espresse da alcune sigle sindacali territoriali.
Al centro della vicenda vi sono i circa 1.300 decreti ingiuntivi annunciati dai sindacati del comparto sanitario per il mancato adeguamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2022-2024. La Fondazione ricorda quanto stabilito nel tavolo tenutosi in Regione il 27 dicembre scorso, convocato dopo la protesta del personale medico contro la trasformazione del contratto da pubblico a quello applicato alle case di cura private e le rivendicazioni del personale del comparto per l’adeguamento contrattuale.
In quella sede, secondo quanto riferito, la Regione si era impegnata ad analizzare la situazione complessiva, con particolare riferimento ai 36 milioni di euro di crediti rivendicati dalla Fondazione e riferiti al periodo 2016-2024. Contestualmente, la Fondazione avrebbe revocato la decisione di modificare il contratto collettivo, mentre i sindacati avrebbero sospeso lo stato di agitazione.
A distanza di quasi due mesi, la direzione dell’ospedale sottolinea di aver effettivamente ritirato la comunicazione relativa al cambio di Ccnl, ma denuncia l’assenza di nuovi tavoli di confronto con la nuova presidenza regionale e con il nuovo assessore alla Sanità. Inoltre, l’ASL avrebbe prodotto due documenti che, secondo la Fondazione, ridimensionerebbero in modo significativo i crediti rivendicati. Parallelamente, il personale non avrebbe revocato le 1.300 istanze di messa in mora.
La Fondazione resta ora in attesa di una convocazione ufficiale da parte della Regione, sollecitata anche dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis di Fratelli d’Italia, nella speranza di riaprire un confronto istituzionale e chiarire definitivamente la vertenza.
Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.
2 commenti su "Casa Sollievo contro Asl e Regione: avviati ricorsi, si attende un tavolo istituzionale"
La decisione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’ASL Foggia e Regione Puglia – appare motivata dal mancato rispetto degli accordi presi in Regione, il 27 dicembre scorso.
In quella sede:
1. la Regione aveva preso l’impegno ad analizzare e prendere in seria considerazione i 36 milioni di euro di crediti rivendicati dalla Fondazione, riferiti al periodo 2016-2024;
2. i sindacati avrebbero sospeso lo stato di agitazione e revocato le 1.300 istanze di messa in mora, “per il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL per il triennio 2022-2024”;
3. contestualmente la Fondazione avrebbe revocato la decisione di non applicare più il CCNL della sanità pubblica.
Rebus sic stantibus (stando così le cose), io credo che la decisione della Fondazione – di conferire mandato ai propri legali per avviare ricorsi nei confronti dell’ASL Foggia e Regione Puglia – sia giustificata.
Mi auguro di cuore che la questione possa trovare un’equa soluzione in tempi brevi, nell’interesse di tutti…
Egregio dott. Raffaele Vairo,anche se non lavoro nel mondo sanitario,ho tanti amici che lavorano in quella bellissima realta’.
E tutti in questi giorni quando ci sentiamo mi dicono cose molto diverse da quello che lei ha scritto.
La Regione con tutte le sue difficolta’ in tutti questi anni nei confronti della Casa Sollievo ha sempre avuto un comportamento piu’ che normale.
La realta’ come mi hanno detto molti lavoratori e’ solo una,chi ci ha perso un bel po’ sono i lavoratori,tutto il resto e’ fumo.
Lo conferma con molta precisione l’articolo sul quotidiano l’IMMEDIATO uscito ieri e che nessuna istituzione finora ha sconfessato.